Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 14 maggio 2020

Cinque simboli possono cambiare la vita di una persona grazie al Simbolotto. Torna oggi con una nuova estrazione, come sempre dopo quella del Lotto. Basta avere una cinquina fortunata per vincere 5.400 volte la giocata effettuata al Lotto. Questo concorso è infatti abbinato al più noto gioco di Lottomatica, quindi in base all’importo che si gioca per l’estrazione del Lotto viene calcolato il premio. In genere si tratta di giochi che hanno modalità estremamente semplici, ma questo ancor di più, considerando che i numeri-simboli non vanno neppure scelti. Vengono infatti attribuiti automaticamente sulla schedina del Lotto, sui 45 disponibili come da regolamento, in maniera casuale. Ad ogni simbolo è associato un nome e numero univoco da 1 a 45. Quel che però è cruciale per partecipare all’estrazione del Simbolotto è puntare la giocata del Lotto sulla ruota in promozione col gioco abbinato, che è quella di Milano per il mese di maggio.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: PROCEDURA ESTRAZIONE

Proprio come accade per il Lotto, l’estrazione del Simbolotto si tiene presso la sede di Roma di Lottomatica nei giorni di estrazione. E sono gli stessi, quindi martedì, giovedì e sabato. Un’urna movimentata elettronicamente estrae i numeri-simboli vincenti che poi dovrete confrontare con quelli presenti sulla vostra schedina. Vi siete mai chiesti come funziona la procedura? Il responsabile della Commissione di estrazione prende due valigie con i due set di sfere del Simbolotto, dove ci sono una serie di 45 sfere con numeri compresi tra 1 e 45, un nome e un simbolo, quindi viene scelto un set. Così comincia l’imbussolamento per l’estrazione. Il banditore mostra la valigia prescelta e la consegna al tecnico, che immette uno alla volta le sfere. Parte così l’operazione di estrazione, al termine della quale il responsabile della Commissione poi fa estrarre le quaranta sfere rimaste. Un’operazione che si ripete concorso dopo concorso.



