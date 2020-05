Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 16 maggio 2020

Pubblicità

Nuova serata in compagnia del Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. L’ultimo weekend in regime di parziale lockdown per l’emergenza coronavirus è arrivato e lo si può trascorrere in compagnia di numeri e simboli. Come al solito, l’estrazione si terrà dopo quella del Lotto, a cui è abbinato tramite una ruota. Cosa vuol dire? Per partecipare al concorso del Simbolotto bisogna giocare al Lotto, ma optando per la ruota in promozione, che a maggio è quella di Milano. Una volta effettuata la vostra giocata al Lotto su questa ruota, otterrete una cinquina di simboli e numeri con cui partecipare poi all’estrazione del Simbolotto. E ciò in maniera gratuita e automatica. Quindi, con il solo importo giocato per il Lotto, avrete una doppia occasione per tentare la fortuna. Stasera vi potrete trovare nella situazione di dover festeggiare una vincita o magari due. Nel caso del Simbolotto, trattandosi di una cinquina casuale, ha un peso maggiore il fattore fortuna.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Non potete scegliere numeri e simboli da giocare al Simbolotto, ma questo non vuol dire che non possiate interessarvi, ad esempio, a quelli ritardatari. Siete curiosi di conoscere come è cambiata la classifica dall’ultima estrazione? Al primo posto c’è la Scala (27) che ha accumulato 39 ritardi, sono 30 invece per il Naso (16). Al terzo posto c’è la Luna (6), che manca da 27 concorsi. Al quarto posto il Soldato (12), che ha collezionato 25 assenze. Sono 23 invece quelle delle Braghe (8). Segue la Mela (2), che non si vede da 19 estrazioni del Simbolotto. Un piccolo margine di “vantaggio” rispetto alla Prigione (44) che ha 17 turni di ritardo. Sono 16 per l’Anguria (31), che si piazza davanti al Natale (25) e alla Culla (9), invece a quota 15 ritardi. Questa classifica è destinata a cambiare dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto. Resta da capire se per ritardi che aumentano o se per uscite a sorpresa…



