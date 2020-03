Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 17 marzo 2020

Comincia oggi un’altra settimana di estrazioni, tra cui quella del Simbolotto. Dopo i concorsi di Lotto e Superenalotto, toccherà a questo gioco, che è complementare al primo e soprattutto gratuito. Per partecipare a questo appuntamento con la fortuna non bisogna spendere nulla. Giocando al Lotto, ma scegliendo la ruota che è in promozione (e nel caso di marzo è quella di Firenze), si ottiene una cinquina di numeri (tra 1 e 45) e simboli che viene stampata sempre sulla schedina del Lotto. Di conseguenza, dopo aver controllato i numeri al Lotto, bisogna avviene l’estrazione del Simbolotto, quindi bisogna fare attenzione a numeri-simboli vincenti per capire se si hanno quelli vincenti e soprattutto quanti. Si vince infatti indovinando almeno due numeri vincenti. E ovviamente la struttura dei premi prevede vincite diverse a seconda di quanti numeri si riesce a indovinare, anche se l’obiettivo primario resta il “5”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I RITARDATARI

Non potete scegliere i numeri da giocare al Simbolotto, a differenza di quanto accade ad esempio per Lotto e Superenalotto, ma questo non vuol dire che non possiate divertirvi con le statistiche. Nell’attesa dell’estrazione di oggi, martedì 17 marzo, potete scoprire insieme a noi la classifica dei numeri ritardatari. Tra questi potrebbe esserci qualche numero-simbolo stampato sulla vostra schedina. E questo potrebbe rendere ancor più “curiosa” l’estrazione odierna. Al primo posto resta il Vasco, che è attribuito al numero 7. Sono 36 i concorsi di ritardo. C’è poi la Scala, il 27, arrivato a 31 assenze. Per il gradino più basso del podio vi proponiamo addirittura un tris di numeri e simboli: il Piano (37), la Gatta (3) e il Cacio (30). Tutti e tre mancano da 27 estrazioni del Simbolotto. Il Naso (16) invece è a quota 22 assenze. La Luna (6) insegue con 19 turni di ritardo, mentre in coda non c’è più la rondine (45) uscita la scorsa settimana, bensì il Lupo (21) e il Soldato (12), entrambi a 17 turni di ritardo.



