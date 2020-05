Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 19 maggio 2020

Pubblicità

La settimana di estrazioni si apre oggi con quelle di Lotto e Superenalotto, a cui segue quella del Simbolotto. Il gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto si tiene proprio al termine dell’uscita dei numeri vincenti per le singole ruote. Tra l’altro i due giochi sono legati tra loro (ma l’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto): per giocare al Simbolotto bisogna includere nella propria giocata del Lotto la ruota identificata con la S di Simbolotto, che nel caso del mese di maggio è quella di Milano. Questo vuol dire che la ruota “tutte” non prevede la partecipazione a questo gioco. Quando si effettua la giocata, viene assegnata in modo gratuito e casuale una cinquina di simboli, che va verificata al termine dell’estrazione. Si vince infatti in base al numero dei simboli indovinati, a prescindere dall’ordine della loro estrazione. L’importo della vincita è legato a quello giocato sulla specifica ruota.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: PROBABILITÀ VINCITA E PREMI

Quali sono le probabilità di vincita al Simbolotto? Per quanto riguarda il “2”, ce n’è una su 12. Per il “3” invece una su 157. Si arriva a una su 6.109 per il “4”, mentre per quella più ambita, il “5”, la probabilità di vincita è una su 1.221.759. Come è determinato il piano dei premi del Simbolotto? Facciamo una ipotesi in base ai simboli indovinati e tenendo conto di una giocata da un euro. Con il “2” si recupera la somma giocata, col “3” invece si vincono 5 euro, mentre col “4” si sale a 50 euro. Invece per quanto concerne il “5”, si vincono 5mila euro. Quindi, se si gioca 2 euro al Lotto, questi importi vanno raddoppiati in caso di vincita al Simbolotto, e così via in base appunto alla somma giocata. Questi premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. Va precisato che i premi non sono cumulabili e che si vince il massimo consentito per ogni giocata.



