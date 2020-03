Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 19 marzo 2020

Il Simbolotto è pronto a finire sotto i riflettori dopo l’estrazione del Lotto. Siamo arrivati al secondo appuntamento settimanale per il gioco gratuito collegato appunto al Lotto. Un altro concorso con la ruota di Firenze protagonista, visto che è quella abbinata al Simbolotto per il mese di marzo. Un mese senza dubbio particolare per l’emergenza Coronavirus. Visto che il governo ha introdotto delle misure restrittive chiedendoci di restare a casa per evitare l’ulteriore diffusione del virus, giocate al Lotto online. Che c’entra ora col Simbolotto? La spiegazione è semplice: questi due giochi sono legati tra loro. Non si può giocare al Simbolotto senza prima aver fatto la propria giocata al Lotto. Inoltre, è fondamentale scegliere la ruota in promozione (quindi quella di Firenze per marzo) per partecipare all’estrazione di oggi. Così infatti sulla schedina del Lotto viene stampata la cinquina del gioco associato.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I RITARDATARI

Le modalità di gioco del Simbolotto è molto semplice. Il grosso del “lavoro” spetta alla dea bendata, che deve scegliere chi premiare nell’estrazione di oggi, giovedì 19 marzo 2020. Una volta terminata l’estrazione del Lotto, scatta quella del suo gioco abbinato. Nelle vostre mani deve esserci la stessa schedina, perché è lì che viene stampata la cinquina di numeri e altrettanti simboli. Passiamo ora alla classifica dei numeri ritardatari: in vetta c’è sempre il vaso (7) con le sue 37 assenze, mentre al secondo posto c’è la scala (27) che invece manca da 32 turni. Per il terzo posto invece vi proponiamo un tris di numeri e simboli: piano (37), cacio (30) e gatta (3) che invece sono saliti a 28 turni di ritardo. Qualcuno di questi è stampato sulla vostra schedina? Non cambia nulla in tal caso. Al massimo avete un motivo in più per sperare nella loro uscita nell’estrazione di oggi del Simbolotto. E allora buona fortuna!



