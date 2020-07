Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 2 luglio 2020

Il Simbolotto torna oggi con una nuova estrazione e qualche novità. Cambia infatti il calendario. Oggi e per tutto il mese di luglio fa il debutto la ruota Nazionale, ad agosto toccherà a quella di Genova, a settembre quella di Palermo. Col freddo arriverà poi il turno di Roma, Torino e Venezia rispettivamente per ottobre, novembre e dicembre. Per quanto riguarda invece il 2021, si ripartirà con Bari, poi a febbraio Cagliari, quindi Firenze a marzo, Genova ad aprile, Milano a maggio e poi Napoli di nuovo a giugno. Questa è una delle ultime novità che riguarda il gioco complementare al Lotto. Ad esempio, è stato deciso di raddoppiare l’importo della vincita nei mesi scorsi. Con una giocata netta da un euro si può ottenere un premio netto di 10mila euro indovinando i 5 numeri e simboli che vengono estratti casualmente su una determinata ruota in promozione tra 45 disponibili. Mentre prima era di 5mila euro l’importo massimo.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: CLASSIFICA DEI RITARDATARI

Ma a cambiare dopo l’ultima estrazione del Simbolotto anche la classifica dei numeri ritardatari. Parliamo di novità più che di modifiche sensibili, infatti il podio è immutato col Natale (25) al primo posto, arrivato a 35 assenze. Sono 31 per il Quadro (40) al secondo posto, a seguire sul gradino più basso del podio la Risata (19) che invece manca da 27 concorsi. Ancora quarto posto per Buffone (41), che non si vede da 26 appuntamenti. Ma ha collezionato 18 assenze invece la Scala (27), che così resta davanti al Naso (16), che per quanto riguarda i ritardi ne ha accumulati 15. Andiamo avanti nella classifica dei grandi assenti con la Sfortuna (17), che manca da 14 estrazioni. E poi chiudiamo la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto con un trittico particolare: Topi (11), Ragazzo (15) e Rondine (45) tutti e tre a quota 11 assenze in questo gioco complementare del Lotto.



