Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 20 giugno 2020

Il Simbolotto chiude oggi un’altra settimana di estrazioni. Dopo il Lotto è infatti il momento del suo gioco complementare, che con i suoi cinque numeri e simboli vincenti può regalare premi importanti. I riflettori si spostano dunque dalle ruote del Lotto ai 45 numeri del Simbolotto. Ne verranno selezionati meccanicamente e casualmente solo 5 che dovrete controllare sulla vostra schedina per scoprire se e quanti simboli e numeri avete indovinato. La verifica della propria schedina è molto semplice, tanto quanto giocare al Simbolotto. Per partecipare all’estrazione infatti serve solo giocare al Lotto, ma sulla ruota in promozione col Simbolotto, che per quanto riguarda il mese di giugno resta quella di Napoli. Sulla schedina noterete una cinquina: è quella che viene stampata dal sistema automaticamente e gratuitamente, quindi non dovete neppure scegliere i numeri da giocare. Ma questo vuol dire anche che avete due giocate, quella del Lotto e quindi quella del Simbolotto, pagandone solo una, cioè la prima.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Ora però è arrivato il momento di dare uno sguardo ai numeri ritardatari del Simbolotto, quindi scopriamo il numero di estrazioni in cui un determinato numero-simbolo non è stato estratto. Il Natale (25) è in testa con le sue 30 assenze, c’è poi il Quadro (40) che ha accumulato 26 ritardi, mentre sono 22 quelli della Risata (19) che chiude così il podio piazzandosi al terzo posto. Fuori di una lunghezza il Buffone (41), mentre al quinto posto c’è il Cacio (30) con i suoi 19 ritardi. Sono 14 le assenze del Caffè (42), che comunque è in buona compagna, perché a 13 c’è la Scala (27). A seguire Luna (6) e Braghe (8), entrambi con 12 assenze. Non si fanno vedere invece da 11 appuntamenti ben tre simboli: si tratta di Funghi (43), Forbici (39) e Cerino (18), che chiudono questa speciale classifica. Una graduatoria ricca di significato per i tanti appassionati non solo del Simbolotto, ma anche delle relative statistiche.



