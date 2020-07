SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 21 luglio 2020: i simboli di oggi

Il momento della verità è arrivato per gli appassionati del Simbolotto, il gioco complementare del Lotto. L’estrazione si è tenuta poco fa e ci ha regalato i nuovi numeri vincenti, insieme ovviamente ai relativi simboli. La cinquina fortunata è pronta per essere controllata, nella speranza che qualcuno l’abbia centrata per mettere così le mani sui 10mila euro che si possono vincere appunto con il “5”. Eccola qui: 5 mano, 26 elmo, 45 rondine, 16 naso, 20 festa. Una serata ricca di numeri dunque, e speriamo anche di vincite. Si parte con Lotto e Superenalotto, ma il Simbolotto scatta subito dopo il gioco di cui è complementare. Una volta completato il giro tra le ruote, bisogna soffermarsi dunque sull’estrazione della cinquina di numeri e simboli. Le occasioni di vincita praticamente raddoppiano grazie a questo legame tra Lotto e Simbolotto. Con un solo importo si hanno due giocate e quindi altrettante occasioni di vincita. E allora buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

Non c’è estrazione del Lotto senza quella del Simbolotto e viceversa. Sono due giochi molto legati, non a caso il secondo viene definito complementare del primo. E questo per un motivo ben preciso e anche molto semplice. Per giocare al Simbolotto bisogna effettuare una giocata al Lotto nella ruota in “promozione” che per il mese di luglio è quella Nazionale. E quindi mentre effettuate la giocata al Lotto, sulla schedina viene stampata anche una cinquina, che è quella che vi permette di partecipare all’estrazione del Simbolotto. Di conseguenza, non dovete scegliere numeri o simboli, ci pensa il sistema ad assegnarveli in maniera automatica e pure gratuita. Per giocare al Simbolotto, infatti, non dovete neppure sborsare somme aggiuntive. È sufficiente l’importo speso per la giocata al Lotto. Ora dunque è ancor più chiaro il motivo per il quale questi giochi sono così legati tra loro.

Passiamo ora alle statistiche, in particolare ai simbolisti ritardatari. In questa speciale classifica spicca il Quadro (40), al primo posto dei grandi assenti del Simbolotto con 39 assenze. Al secondo posto invece resta la Risata (19), che di ritardi ne ha accumulati 35. Segue con 34 assenze invece il Buffone (41) che così conserva il terzo posto. Più distante il Naso (16) che è al quarto posto con 23 estrazioni disertate. A quota 19 invece il Ragazzo (15), mentre la Pizza (24) ha accumulato 18 assenze. Non si fa vedere da 17 concorsi di questo gioco l’Anguria (31), uno degli alimenti più consumati in estate. Invece la Disco (32) è quella che si sta tornando a frequentare dopo il lockdown: in questo caso sono 16 i ritardi, tanti quanti quelli dell’Amo (23). A chiudere la top ten c’è la Balestra (22) che si mantiene leggermente distante dal numero e simbolotto che lo precede, visto che è a quota 15.

