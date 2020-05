SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 21 maggio 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

Il momento clou per gli appassionati del Simbolotto è arrivato. Ci riferiamo all’uscita dei numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi, giovedì 21 maggio. Pronti a conoscere la nuova cinquina? Sarà allora interessante capire come cambierà la situazione per quanto riguarda i numeri frequenti. La cinquina è: 6 Luna, 35 Uccello, 8 Braghe, 45 Rondine, 32 Disco. Quindi l’1 (Italia) resta in vetta a questa speciale classifica con 20 concorsi, in 17 è apparso il 5 (Mano). C’è un folto gruppo di numeri che sono usciti con una frequenza di 16 estrazioni: 14 Baule, 4 Maiale, 33 Elica, 9 Culla, 18 Cerino, 17 Sfortuna e 15 Ragazzo. A questi si aggiungono 35 Uccello e 45 Rondine dopo l’estrazione di oggi. C’è poi un altro raggruppamento, quello dei numeri che hanno accumulato 15 frequenze di uscita al Simbolotto. In questo caso ci riferiamo al 40 Quadro, 29 Diamante e 24 Pizza. Numeri e simboli le cui frequenze sono variate in alcuni casi dopo l’ultima estrazione del Simbolotto, quella andata in scena oggi. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: UNA CINQUINA “CASUALE”

Con l’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 21 maggio 2020, entra nel vivo la settimana di concorsi per gli appassionati di questo gioco complementare al Lotto. La caccia ai cinque numeri e simboli fortunati è partita, sempre in maniera diversa al gioco a cui è abbinato. Se nel caso infatti del Lotto e del Superenalotto si possono scegliere i numeri da giocare, lo stesso non accade col Simbolotto, che invece fornisce una combinazione casuale in maniera automatica. Basta giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione col Simbolotto, che è quella di Milano per il mese di maggio, e quindi sulla schedina viene stampata la cinquina, nella speranza che sia quella fortunata. Non ci sono quindi calcoli da fare, né riflessioni o scelte tra simboli e numeri da giocare: bisogna semplicemente affidarsi alla fortuna il giorno dell’estrazione. Dopo l’uscita dei numeri vincenti delle 11 ruote del Lotto, bisognerà fare quindi attenzione all’estrazione di numeri e simboli del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME RISCUOTERE VINCITA

Se parliamo di estrazione del Simbolotto, non possiamo non parlare anche delle vincite e di come avviene la loro riscossione. Le modalità non differiscono da quelle del Lotto e del Millionday, anche se gli importi sono differenti. Per quanto riguarda le vincite di importo pari o inferiore a 10.500 euro al lordo delle ritenute di legge dell’8 per cento, l’accredito avviene direttamente sul conto gioco e può essere incassato con un prelievo. Per le vincite di importo superiore a quella somma, invece, il fortunato deve fare apposita richiesta presso una filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica, allegando documento di identità e codice fiscale. Serve anche l’ID giocata: si tratta del codice univoco che identifica la combinazione vincente, riportato nel dettaglio della giocata. Una volta inoltrata la richiesta, si riunisce la Commissione istituita da AAMS che, dopo i controlli della normativa vigente, autorizzerà l’emissione della vincita, da erogare secondo le modalità scelte dal vincitore.



