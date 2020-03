Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 21 marzo 2020

Pronti a tentare di nuovo la fortuna col Simbolotto? Dopo quella del Lotto, è in programma un’altra estrazione del suo gioco opzionale. La terza settimanale, con la ruota di Firenze ancora protagonista, prima di lasciare spazio a quella di Genova. Come e quanto si vince? Dopo l’uscita dei numeri vincenti dalle 11 ruote del Lotto, si passa all’estrazione dei 5 simboli e numeri vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto. Una volta usciti i numeri con i relativi simboli, dovete confrontare la cinquina con quelli stampati sullo scontrino. I premi sono legati alla quantità di numeri indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e all’importo giocato sulla specifica ruota. Come sono strutturati i premi? Col due si vince un euro, indovinandone tre invece 5 euro, si sale a 50 euro con quattro numeri-simboli indovinati, 5mila euro col cinque. Ma questo vale giocando 1 euro al Lotto, non è detto che valga così per voi se giocate un altro importo.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I RITARDATARI

Un altro giro, un’altra corsa col Simbolotto. A breve potrete tentare il successo con la nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto. Passiamo ai numeri ritardatari, in attesa di quelli vincenti. In testa c’è il Vaso (7) che è arrivato a 38 assenze, mentre la Scala (27) non si vede da 33 turni. Lo storico tris al terzo posto invece si è sfaldato: sono infatti usciti il Piano (37) e il Cacio (30), quindi resta orfana la Gatta (3) a quota 29 assenze. Dopo c’è il Naso (16) con 24 turni di assenza, a seguire la Luna (6) che invece ha accumulato 21 uscite a vuoto. A quota 19 assenze al Simbolotto si trovano il Lupo (21) e Soldato (12). Nella parte bassa della classifica dei ritardatari del Simbolotto troviamo l’Ombrello (28) con 17 assenze, insieme alle Braghe (8), mentre le Nacchere (36) sono a 16 turni di ritardo. Tra questi ce n’è qualcuno stampato sulla vostra schedina di gioco? Allora dovrete sperare nell’uscita. Buona fortuna!



