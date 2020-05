Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 23 maggio 2020

Pubblicità

La settimana non può chiudersi senza l’estrazione del Simbolotto. E infatti ci pensa lui ad infiammare il weekend insieme ai suoi “colleghi” Lotto e Superenalotto. Oggi, sabato 23 maggio 2020, è in programma un nuovo concorso, sempre dopo l’estrazione del gioco a cui è complementare, il Lotto. Quindi al termine dell’estrazione dei numeri vincenti delle undici ruote, i riflettori vengono puntati su quella del Simbolotto. L’attenzione resta sempre alta, anche perché si tratta di un gioco che ha riscosso un importante successo in questi mesi. Non poteva essere altrimenti considerando la facilità con cui si può giocare e il fatto che sia pure gratuito. Non bisogna spendere alcuna somma per partecipare all’estrazione del Simbolotto: l’unica condizione è quella di giocare al Lotto, scegliendo però la ruota in promozione con il suo gioco complementare, che è quella di Milano fino al termine di maggio. Quindi con la somma per una sola giocata avete in realtà due occasioni per tentare la fortuna.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Probabilmente il fatto di non dover scegliere i numeri da giocare al Simbolotto, perché vengono assegnati automaticamente quando effettuate la giocata al Lotto sulla ruota di Milano, potrebbe spingervi ad ignorare le statistiche. E invece possono risultare interessanti in vista dell’estrazione, perché non sono mancate le sorprese negli ultimi concorsi. E allora diamo uno sguardo ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto c’è il Naso (16) con 33 estrazioni di ritardo, mentre il Soldato (12) è al secondo posto con 28 assenze. Sul gradino più basso del podio c’è la Mela (2) che manca da 22 estrazioni. Invece la Prigione (44) è a 20 concorsi di ritardo, mentre l’Anguria (31) è nella top five con le sue 19 assenze. Ne ha accumulate 18 il Natale (25), davanti al Cerino (18) che invece è a quota 16. Chiudiamo la top ten con Quadro (40) a 14 turni di ritardo e Amo (23) e Fagioli (10) con 12 assenze.



