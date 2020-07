Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 25 luglio 2020

Simbolotto nuova protagonista oggi, sabato 25 luglio 2020, con una nuova estrazione. La grande serata dei numeri si apre con i concorsi di Lotto e Superenalotto, poi però tocca ad un gioco che ha conquistato tantissimi giocatori nel giro di poco tempo. Ci è riuscito in particolare con quelli del Lotto, gioco di cui è complementare. Questo perché per partecipare alla sua estrazione non bisogna effettuare nessuna giocata… Basta infatti effettuare quella al Lotto, ma sulla ruota in promozione, per ottenere in maniera automatica e del tutto gratuita una cinquina di numeri e simboli con cui partecipare appunto all’estrazione del Simbolotto. Quindi, non ci sono numeri o simboli da scegliere, ci pensa il sistema quando effettuate la vostra giocata al Lotto. E quindi così vi ritrovate con due giocate al costo di una. Questo vuol dire soprattutto avere due occasioni di vincita nella stessa serata.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA (E SI VINCE)

Quando parliamo di vincita al Simbolotto ci riferiamo ovviamente ai 10mila euro in palio per coloro che riescono a centrare il “5”. Ma indovinare tutta la cinquina di numeri e simboli non è l’unico modo per risultare vincitore in questo gioco opzionale del Lotto. Si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta, con la consapevolezza però che gli importi variano a seconda dei numeri che vengono azzeccati. Tutto molto semplice, vero? Quel che non è così facile è riuscire ad attirare la fortuna e farla entrare nelle proprie grazie. Su questo però non possiamo aiutarvi. Tra l’altro la casualità gioca un ruolo ancor più importante col Simbolotto, visto che non c’è modo di scegliere i numeri e i simboli da giocare. E allora non potete fare altro che verificare la vostra giocata una volta terminata l’estrazione del Lotto e il vostro viaggio tra le ruote, nella speranza di centrare una doppia vincita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA