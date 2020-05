SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 26 maggio 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

La grande serata del Simbolotto si apre ufficialmente con l’estrazione dei numeri vincenti. L’attesa per la cinquina di numeri e relativi simboli fortunati finisce: 15 ragazzo, 12 soldato, 3 gatta, 44 prigione, 16 naso. Dopo la consueta estrazione del Lotto, si è tenuta infatti quella del suo gioco complementare. L’auspicio è che la settimana si apra con una bella vincita in grado di dare serenità in un momento così complicato. Nel frattempo si aggiorna la classifica dei numeri ritardatari. Al primo posto non c’è più il Naso (16) uscito dopo 34 ritardi, e neppure il Soldato (12) uscito dopo 29 assenze, ma la Mela (2) che ne ha accumulate 24. Al secondo posto non sale la Prigione (44), uscita dopo 21 estrazioni del Simbolotto, ma l’Anguria (31), che non si fa vedere da 21 estrazioni. Al terzo posto il Natale (25) con 20 assenze, mentre il Quadro (40) è a quota 16. Ci sono poi l’Amo (23) e i Fagioli (10), entrambi a 14 assenze. Quindi il Maiale (4), che di ritardi invece ne ha collezionati 12. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

Pubblicità

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Estrazione del Simbolotto oggi, martedì 26 maggio 2020. La dea bendata ha un gran bel da fare stasera tra Lotto e Superenalotto, ma poi dovrà concentrarsi sul Simbolotto, che può chiudere la serata di estrazioni col botto. Il gioco complementare al Lotto è in grado di fare la differenza con una cinquina di numeri e simboli vincenti che noi saremo pronti a indicarvi una volta estratti. Basta avere almeno due numeri che corrispondono a quelli usciti per risultare tra i vincitori. Ma l’obiettivo deve essere ovviamente centrare il “5”, perché può valere almeno 5mila euro. Questo è l’importo che si può ottenere se si effettua una giocata al Lotto di un euro. Chi non ha confidenza con questo gioco si starà già chiedendo: ma cosa c’entra l’importo del Lotto con il Simbolotto? Questi due giochi non sono solo complementare, ma anche “correlati” per certi versi. Per giocare al Simbolotto bisogna infatti effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che è quella di Milano per il mese di maggio.

Pubblicità

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: DA MILANO A NAPOLI…

Facendo la giocata su Milano sullo scontrino di gioco del Lotto verranno stampati anche 5 numeri, abbinati ad altrettanti simboli, per partecipare all’estrazione del Simbolotto. E questo senza sborsare altre somme: la giocata è gratuita, oltre che automatica. Questo vuol dire che non dovete neppure scegliere tra i 45 simboli a disposizione quelli da giocare: numeri e simboli corrispondenti vengono assegnati dal sistema. Oggi avete dunque due occasioni di vincita, spendendo un solo importo, anche di un euro. State già fantasticando su cosa fare con l’eventuale vincita? Più che comprensibile considerando il momento che sta attraversando il nostro Paese, e così pure il resto del mondo. Ma visto che il mese di maggio volge al termine, cogliamo l’occasione per ricordarvi che a giugno sarà protagonista la ruota di Napoli. Quindi, da giugno dovrete effettuare la giocata al Lotto scegliendo la ruota campana per poter partecipare anche al Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA