Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 3 giugno 2020

Prima estrazione del mese di giugno per il Simbolotto, che quindi accoglie una nuova ruota del Lotto. In promozione per partecipare al suo gioco complementare c’è quella di Napoli. Quindi, per giocare al Simbolotto, bisogna fare una giocata al Lotto scegliendo la ruota campana. In questo modo si ottiene una giocata automatica e gratuita. Non va infatti scelta la cinquina di numeri e simboli, perché viene stampata sulla schedina del Lotto. Di solito, però, l’estrazione del Simbolotto si tiene negli stessi giorni di quelle di Lotto e Superenalotto, quindi tre volte a settimana, ma il calendario è stato modificato a causa della Festa della Repubblica. L’estrazione del Superenalotto è stata anticipata a lunedì, mentre quella del Lotto è recuperata oggi, insieme appunto al Simbolotto, la cui estrazione è prevista dopo quella del gioco di cui è complementare. Quindi tra poco conosceremo la cinquina vincente di numeri e simboli.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUOVA ESTRAZIONE

Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, si passa a quella del Simbolotto. Arriva infatti il momento dei cinque simboli vincenti, estratti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Cosa bisogna fare per capire se la propria giocata è vincente? Basta confrontare i numeri e simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti, quindi si vince in base a quanti se ne indovinano, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti. Ricordiamo, a tal proposito, che si vince indovinando almeno due dei numeri estratti. L’obiettivo deve essere però centrare la cinquina per ottenere 10mila euro, importo che è stato recentemente raddoppiato. L’esito dell’estrazione del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, inoltre le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del suo gioco complementare fino però al limite previsto dalla normativa vigente.



