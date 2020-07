SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 30 luglio 2020: i simboli di oggi

La nuova estrazione di oggi del Simbolotto ci ha regalato i nuovi numeri vincenti, con i relativi simboli. Quindi, è disponibile la cinquina fortunata, l’ultima abbinata alla ruota Nazionale. L’abbiamo raccolta subito per permettervi di controllare la vostra giocata e scoprire se siete tra i fortunati vincitori o meno. E allora eccola qui: 7 vaso, 21 lupo, 45 rondine, 35 uccello, 2 mela. Di conseguenza, aggiorniamo la classifica dei numeri e simboli ritardatari. Al primo posto resta il Quadro (40) con 44 assenze, mentre a 39 è il Buffone (41) che quindi occupa il secondo posto. Sul gradino più basso del podio il Ragazzo (15) con 24 ritardi. A quota 23 invece la Pizza (24) che si piazza al quarto posto. Quinto invece per l’Anguria (31) a quota 22 assenze. Non si fanno vedere da 21 estrazioni invece il Disco (32) e l’Amo (23). A completare la top ten ci sono la Culla (9) con 18 assenze e la Testa (34) con 13 ritardi. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Ultima estrazione di luglio per il Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Questo vuol dire che insieme al mese dobbiamo salutare anche la ruota Nazionale, che è stata protagonista concorso dopo concorso. Dal prossimo appuntamento i riflettori saranno puntati sulla ruota di Genova, in promozione per tutto il mese di agosto. E quindi stasera è l’ultimo giorno in cui dovete giocare al Lotto sulla ruota Nazionale per ottenere anche una giocata per l’estrazione del Simbolotto. La modalità di gioco, dunque, è molto semplice. Per di più, con una giocata, quella al Lotto, ma fatta sulla ruota in promozione, si ottiene una seconda occasione, quindi potreste vincere al Lotto e al Simbolotto stasera. Non dovete neppure star lì a pensare a quali numeri e simboli giocare, perché vengono attribuiti automaticamente sulla schedina, che quindi dovete conservare prima per il Lotto e poi per il Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

In attesa dell’estrazione di oggi, giovedì 30 luglio 2020, del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche. E concentriamoci sui numeri e simboli frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia con 25 frequenze, al secondo posto troviamo Elmo (26) e Rondine (45) con 22 frequenze, mentre sul gradino più basso del podio troviamo un trittico di numeri e simboli. Nello specifico, Uccello (35), Mano (5), Diamante (29) che di frequenze ne hanno accumulate 21. Ad una lunghezza invece Maiale (4) che si piazza davanti ad un altro tris, quello formato da Elica (33), Cerino (18) e Baule (14) che di frequenze invece ne vantano 19. Presto scopriremo se per qualcuno di questi numeri e simboli del Simbolotto le frequenze si aggiornano e come cambia eventualmente la classifica. Ma sarà una valutazione successiva alla verifica dei cinque numeri e simboli vincenti, perché quel che conta quando arriva il momento dell’estrazione è ovviamente controllare la cinquina sperando che corrisponda a quella vincente.

