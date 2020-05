Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 30 maggio 2020

Pubblicità

Il Simbolotto saluta la ruota di maggio con l’estrazione di oggi, l’ultima di questo mese. Dalla settimana prossima sarà infatti protagonista la ruota di Napoli. Dalla Lombardia ci si sposterà in Campania per un altro mese da vivere in compagnia del gioco complementare al Lotto. Ma prima di accogliere la nuova ruota, concentriamoci sul concorsi di oggi, sabato 30 maggio 2020, perché può regalarvi tante soddisfazioni, soprattutto ora che indovinando 5 numeri si possono vincere 10mila euro. L’importo massimo è stato infatti raddoppiato, a conferma del successo del Simbolotto. Non a caso è stato pure prorogato, quindi si potrà partecipare alle sue estrazioni per un altro anno. Uno dei segreti del successo di questo gioco è senza dubbio la sua semplicità: basta giocare al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto (Milano, appunto, per oggi) per ottenere sulla schedina una cinquina di simboli e numeri. Poi non vi resta che aspettare il momento dell’estrazione per scoprire se siete tra i fortunati.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Non si sceglie alcun numero, che viene assegnato in maniera automatica e gratuita. Ma questo non ci vieta di dare un’occhiata ai numeri ritardatari del Simbolotto, anche perché potrebbe essercene almeno uno sulla vostra schedina. E allora diamo un’occhiata alla classifica, “stravolta” dopo le sorprese dell’ultima estrazione, quella di giovedì. Al primo posto c’è la Mela (2) con 25 assenze, a seguire l’Anguria (31) con 22 ritardi, mentre sul gradino più basso del podio si sistema Natale (25) con 21 concorsi disertati. Fuori dal podio il Quadro (40) che invece non si fa vedere da 17 appuntamenti con la fortuna. Ne ha saltati ben 15 invece l’Amo (23). Un’assenza in più del Maiale (4), mentre la Risata (19) è a quota 13. Un tris di simboli invece per 12 assenze: ci sono il Buffone (41), il Piano (37) e quindi l’Italia (1). Una speciale top ten di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto che andrà aggiornata dopo l’estrazione di oggi.



