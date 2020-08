Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 4 agosto 2020

Nuova estrazione Simbolotto: oggi, martedì 4 agosto 2020, torna l’appuntamento con il gioco complementare del Lotto. Si tratta del secondo concorso del mese, che vede tra l’altro protagonista la ruota di Genova. Vi basta giocare al Lotto su questa ruota per ottenere sulla schedina un’altra giocata, quella del Simbolotto. E senza sborsare nulla in più. Non dovete neppure sceglierli voi numeri e simboli. Ci pensa il sistema a stamparli in maniera automatica e appunto gratuita. E così dopo aver seguito l’estrazione dei numeri sulle varie ruote del Lotto, dovrete dedicarvi alla cinquina fortunata del Simbolotto. Ritagliatevi già il tempo necessario, perché la verifica richiede attenzione. Vanno evitate le distrazioni, visto che con questo gioco di mezzo ci sono pure i simboli. L’auspicio resta quello di centrare la cinquina fortunata e vincere così 10mila euro, che è il premio massimo previsto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

A proposito di numeri e simboli, diamo uno sguardo a quelli frequenti del Simbolotto. C’è una classifica speciale che ci permette di capire un po’ pure l’andamento delle estrazioni. Al primo posto c’è l’Italia (1) che ha collezionato 25 frequenze finora, mentre la Rondine (45) è al secondo posto con 23 frequenze. Al terzo posto ci sono due numeri, e quindi altrettanti simboli: si tratta di Elmo (26) e Uccello (35) che sono appaiati a quota 22. Invece Mano (5) e Diamante (29) sono entrambi a 21 frequenze. A seguire c’è il Maiale (4), solitario al settimo posto con le sue 20 frequenze. La top ten si chiude con tre numeri e simboli che hanno le stesse frequenze: Soldato (12), Cerino (18) ed Elica (33) sono a quota 19 frequenze. Sarà interessante capire come e se cambierà questa classifica in conseguenza dei numeri che usciranno stasera con la nuova estrazione del Simbolotto. Per ora non ci resta che augurarvi buona fortuna.



