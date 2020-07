Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 4 luglio 2020

Seconda estrazione di luglio per il Simbolotto, che torna oggi ovviamente sempre dopo il Lotto. Lanciato il 18 luglio dello scorso anno, l’opzione di gioco del Lotto si è ritagliata il suo spazio grazie ad una modalità di gioco semplice e premi interessanti. Partecipare all’estrazione è infatti molto semplice, perché non c’è da scegliere la combinazione di 5 numeri e simboli su 45 disponibili. Viene abbinata automaticamente e in maniera gratuita ad ogni giocata del Lotto che viene effettuata sulla ruota mensile in promozione. A tal proposito, vi ricordiamo che a luglio è tornata la ruota Nazionale, quindi è su questa che dovete giocare al Lotto se volete ottenere anche una cinquina di numeri e simboli per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Poi non bisogna fare altro che aspettare il momento fatidico, quello dell’uscita dei numeri vincenti per scoprire se la propria combinazione è tra quelle vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: PREMI E RITARDATARI

Quanto si vince al Simbolotto? Indovinando 5 numeri-simboli si ottiene il premio massimo, cioè 10mila euro. È stato raddoppiato rispetto ai 5mila che venivano assegnati in precedenza. Se si centra il 4 invece si vincono 50 euro. Se ne ottengono 5 col 3, mentre si recupera un euro con 2 numeri indovinati. Passiamo ai numeri ritardatari, così potete scoprire se la vostra cinquina ne contiene qualcuno. Al primo posto di questa speciale classifica c’è il Natale (25) con 36 assenze, mentre sono 32 per il Quadro (40). Al terzo posto, quindi sul gradino basso del podio, c’è la Risata (19). Quarto posto per Buffone (41), che ha accumulato 27 assenze. Sono 19 per la Scala (27), 16 invece per il Naso (16). Segue la Sfortuna (17) a quota 15, poi ci sono Topi (11) e Ragazzo (15) con 12 assenze, a chiudere le 11 di Gatta (3), Elica (33) e Pizza (24) che “allargano” la top ten di Simbolotto in vista dell’estrazione di oggi, sabato 4 luglio 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA