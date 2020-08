SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 6 agosto 2020: i simboli di oggi

I numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli, sono pronti e disponibili. L’estrazione della cinquina si è tenuta poco fa, quindi abbiamo la combinazione fortunata, che vi riportiamo di seguito affinché possiate procedere con la verifica della vostra giocata. Eccola qui: 39 forbici, 1 Italia, 38 pigna, 30 cacio, 16 naso. Di conseguenza, si aggiorna la classifica dei numeri ritardatari. Scopriamo allora come cambia dopo l’estrazione odierna: al primo posto il Quadro (40) che raggiunge 47 ritardi, sono 42 per il Buffone (41) che è al secondo posto. Più distaccato il Ragazzo (15) che invece di ritardi ne ha accumulati 27. Uno in più della Pizza (24) al quarto posto. A seguire l’Anguria (31), che invece è a quota 25, mentre Amo (23) e Disco (32) sono saliti a 24 assenze. Sono 23 quelle accumulate alla Balestra (22), una in più della Culla (9). A completare la top ten due numeri-simbolotti: si tratta del Caffè (42) e Cerino (18), che sono entrambi a quota 16 ritardi. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Ritorna il Simbolotto, il gioco complementare del Lotto. Una nuova estrazione oggi, giovedì 6 agosto 2020, nella speranza di veder assegnati i 10mila euro in palio per coloro che riusciranno a indovinare la cinquina vincente. Dopo l’estrazione del Lotto, i riflettori si accenderanno sul gioco che gli è stato abbinato. Partecipare al concorso è molto semplice, anche perché basta effettuare una giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione, che cambia ogni mese a seconda di quanto previsto in calendario, per vedersi assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 numeri e altrettanti simboli, su 45 disponibili. Nel caso di agosto, la ruota in promozione, quella da scegliere quando si gioca al Lotto per ottenere la cinquina del Simbolotto, è quella di Genova. Non ci saranno altri importi da corrispondere: la giocata al Simbolotto, infatti, è gratuita, oltre che automatica e casuale.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI FREQUENTI

E ora passiamo ai numeri frequenti del Simbolotto in vista dell’estrazione di oggi. Magari qualcuno di questi potrebbe essere presente proprio nella combinazione della vostra giocata, quindi occhi aperti… Al primo posto c’è l’Italia (1) con 25 frequenze, a seguire la Rondine (45) che invece ne ha accumulate 23. Una in più di Uccello (35), Diamante (29) ed Elmo (26) che sono appunto a quota 22 tutti insieme al terzo posto. A seguire c’è la Mano (5) con le 21 frequenze, mentre a 20 c’è il Maiale (4). Poi c’è un raggruppamento di Simbolotti che hanno tutti 19 frequenze. E vanno ben oltre la top ten. Ci riferiamo a Cerino (18), Sfortuna (17), Elica (33), Baule (14), Soldato (12) e Topi (11) con cui arriviamo a 13 Simbolotti. Questi sono dunque quelli che vediamo più spesso nelle estrazioni del Simbolotto, ma prepariamoci a delle sorprese al termine dell’estrazione del Lotto. E buona fortuna!

