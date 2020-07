Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 9 luglio 2020

Il Simbolotto prosegue oggi la sua marcia con una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti. Dopo il consueto appuntamento con il Lotto (e il Superenalotto), sarà quindi il turno del gioco che ne è complementare. Dopo aver fatto il vostro consueto viaggio tra le ruote, dovrete compierne un altro tra i simboli di questo gioco che si è rivelato di successo. E poi chissà… Potreste ritrovarvi a programmare un viaggio vero e proprio grazie all’eventuale vincita, ovviamente con tutte le precauzioni e le misure di sicurezza del caso. Quale sarà la cinquina di numeri vincenti e simboli del Simbolotto di stasera? Per partecipare al concorso odierno, così come a tutti quelli di questo gioco, non dovrete preoccuparvi di scegliere tra i 45 numeri e simboli a disposizione. Ci pensa il sistema quando effettuate la giocata al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto. Per il mese di luglio i riflettori sono puntati su quella Nazionale, quindi giocando al Lotto su questa ruota otterrete una cinquina per partecipare all’estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI

Una doppia chance, nella speranza che si rivelino entrambe fortunate. Sappiate che con il “5” al Simbolotto potete vincere 10mila euro, ma è pur vero che ci sono premi anche per chi indovina 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione fortunata, quindi attenzione alla cinquina perché potrebbe regalarvi comunque delle belle sorprese. Noi saremo pronti ad osservare anche l’evoluzione della classifica dei numeri ritardatari. Al primo posto per ora c’è il Natale (25) con 38 assenze, seguito dal Quadro (40) al secondo posto con 34 ritardi, quindi la Risata (19) al terzo a quota 30. Fuori dal podio dunque il Buffone (41) con le sue 29 assenze, mentre il Naso (16) ne ha accumulate 18. Più staccato il Ragazzo (15) che di ritardi ne ha fatti registrare 14, uno in più di Pizza (24) ed Elica (33). A chiudere questa particolare top ten di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto ci pensano Ombrello (28) e Anguria (31) entrambi a quota 12.



