Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 9 maggio 2020

Si chiude la prima settimana del Simbolotto da quando è tornato dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Terzo appuntamento per il gioco complementare al Lotto, a cui si può partecipare gratuitamente. Basta effettuare una giocata al Lotto, ma prediligendo la ruota in promozione. Nel caso specifico, di maggio, si tratta della ruota di Milano. Non dovrete scegliere i cinque numeri e simboli da giocare: vengono assegnati casualmente e automaticamente, quindi stampati sulla schedina. Dopo l’estrazione del Lotto, dovrete attendere ancora un po’ per l’uscita della cinquina fortunata del Simbolotto. Non vi renderete neppure conto dell’attesa, visto che sarebbe presi inizialmente dalla verifica della giocata del Lotto. Poi potrete passare appunto a quella del suo gioco complementare, che può regalarvi soddisfazioni importanti. L’estrazione di oggi, sabato 9 maggio 2020, così come tutte le altre del Simbolotto, rappresenta una doppia occasione di vincita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Il fatto che non possiate scegliere la cinquina del Simbolotto non rende meno interessanti le statistiche di questo gioco che ben si abbina al Lotto. E allora diamo uno sguardo alla classifica dei numeri e simboli ritardatari in vista dell’estrazione di stasera. Al primo posto resiste ancora la Scala (27) con 36 turni di ritardo, mentre il Naso (16) non si fa vedere da 27 concorsi. Terzo posto invece per la Luna (6), che di assenze ne ha collezionate 24. E poi c’è il Soldato (12), fuori dal podio con le sue 22 assenze. A seguire l’Ombrello (28) che registra gli stessi ritardi delle Braghe (8), cioè 20. Nella parte bassa della classifica troviamo le Nacchere (36) che mancano da 19 turni, mentre la Mela (2) è arrivata a 16 ritardi. Sono 14 invece le estrazioni che ha saltato la Prigione (44). Ma abbiamo anche una new entry, peraltro pure azzeccata considerando che sta per arrivare l’estate: ci riferiamo all’Anguria (31), che è a quota 13 assenze.



