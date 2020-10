Simbolotto/ Lotto, numeri vincenti e simboli estrazione 22 ottobre 2020

QUALI SONO I 5 SIMBOLI VINCENTI DEL SIMBOLOTTO ESTRATTI OGGI?

In concomitanza con la nuova estrazione del Lotto, torna protagonista indiscusso anche il Simbolotto. L’appuntamento è in programma per oggi, giovedì 22 ottobre 2020, come sempre subito dopo il concorso odierno del Lotto, essendo il Simbolotto un gioco ad esso complementare. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto, infatti, vendono estratti 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata appositamente a questo gioco. L’estrazione si compie dalla sede di Roma. Ogni mese vi è una determinata ruota in promozione: al termine di ogni giocata al Lotto/ Lotto Più sulla ruota in promozione (per questo mese quella di Roma), viene assegnata gratuitamente sullo scontrino di gioco una combinazione casuale di 5 simboli sui 45 disponibili. L’estrazione del Simbolotto avviene tre volte a settimana proprio in concomitanza con il concorso Lotto. La scelta dei simboli e dei relativi numeri, essendo automatica, non comporta alcuna strategia specifica nè il pagamento del costo della giocata. Questo significa che se la fortuna sarà dalla vostra parte, con una giocata di un euro al Lotto, indovinando la cinquina fortunata al Simbolotto sarà possibile vincere ulteriori 10 mila euro!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: QUANTO SI PUO’ VINCERE

Abbiamo ampiamente spiegato come l’esito del gioco del Simbolotto sia completamente indipendente dalla giocata base eseguita sul Lotto. Questo significa che le vincite eventuali realizzate sul Lotto potranno essere sommate a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla legge. Ma quanto si può vincere con una giocata da 1 euro al Lotto? E’ chiaro che l’ambizione dei partecipanti è quella di centrare i cinque simboli e relativi numeri che porterebbero alla vincita massima di 10 mila euro, ma è bene ricordare anche gli altri eventuali premi: con 4 simboli indovinati la vincita è pari a 50 euro che scende a 5 euro con 3 simboli e a 1 solo euro con 2 simboli indovinati, ottenendo solo il “rimborso” della giocata al Lotto. Nell’ultimo concorso dello scorso 20 ottobre, i simboli estratti abbinati alle giocate sulla ruota di Roma sono stati 36-nacchere, 4-maiale, 12-soldato, 6-Luna e 44-prigione. Quale sarà la nuova combinazione in vista del concorso del giovedì?



© RIPRODUZIONE RISERVATA