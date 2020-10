Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e Simboli estrazione 24 ottobre 2020

QUALI SONO I 5 SIMBOLI VINCENTI DEL SIMBOLOTTO ESTRATTI OGGI?

Pronti per scoprire il Simbolotto di oggi, sabato 24 ottobre 2020? Ogni settimana, come per il Gioco del Lotto, ricordiamo vengono estratti presso la sede di Roma di Lottomatica i 5 simboli vincenti del “Simbolotto” subito dopo le estrazioni del Lotto. I giorni delle estrazioni del Simbolotto però non sono giornalieri, ma vengono fatte solo il martedì, giovedì e sabato. Tre estrazioni settimanali quindi per il Simbolotto che torna protagonista nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Ogni mese vi è una determinata ruota in promozione: questo mese è toccato alla ruota di Roma.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO

Ma come funziona il Simbolotto? Al termine di ogni giocata al Lotto/ Lotto Più sulla ruota di riferimento vengono assegnati sullo scontrino di gioco 5 simboli su 45 disponibili. La scelta dei simboli e dei relativi numeri è automatica, quindi non può esserci alcuna strategia di gioco o altro: si tratta di semplicissima fortuna. Nel caso la dea bendata dovesse baciarvi nel giorno dell’estrazione del simbolotto è possibile, con una giocata minima di un 1 euro al lotto, indovinando la cinquina fortunata al Simbolotto vincere anche 10 mila euro!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: QUANTO SI PUO’ VINCERE

Il gioco del Simbolotto, legato al Gioco del Lotto, è una ennesima possibilità di vincita concessa agli amanti del lotto. Attenzione la giocata al Simbolotto è del tutto indipendente da quella fatta sul gioco del Lotto e quindi, qualora un giocatore dovesse vincere qualche somma durante le estrazioni, questa vincita potrà essere tranquillamente sommata a quella del Simbolotto. Per chi non lo sapesse con una semplice giocata del valore di 1 euro al Simbolotto è possibile vincere fino a 10 mila euro. Una somma consistente ed importante, anche se per vincere 10mila euro bisogna indovinare tutti i cinque simboli estratti dal Simbolotto. Non è semplicissimo, ma ricordiamo che ci sono anche premi inferiori, ma ugualmente importanti.

Quali sono le vincite?

Nel caso di 4 simboli individuati su 5 il giocatore si porta a casa 50 euro, mentre 3 simboli su 5 la vincita è di soli 5 euro. Infine in caso di 2 simboli su 5 indovinata si avrà diritto ad una vincita di 1 euro, ossia la giocata al Lotta. Nell’ultimo concorso dello scorso 22 ottobre, i simboli estratti abbinati alle giocate sulla ruota di Roma sono stati l’elmo (numero 26), la sfortuna (numero 17), il piano (numero 37), il ragazzo (numero 15) e infine le forbici (numero 39). Quali saranno quelli di questa sera?



