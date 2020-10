Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 1 ottobre 2020

Prima estrazione di ottobre per Simbolotto, che chiuderà le danze dopo l’estrazione del Lotto. Il calendario delle ruote si aggiorna, questo vuol dire che per partecipare al concorso non bisogna più giocare al Lotto sulla ruota di Palermo, ma su quella di Roma. Questa l’unica novità sostanziale rispetto alle ultime estrazioni. Quindi, ricordatevi, se già non lo avete fatto, di giocare al Lotto sulla ruota capitolina per ottenere sulla schedina la cinquina con cui partecipare appunto all’estrazione del Simbolotto. Anche in questo caso non dovete scegliere i simbolotti, perché vi vengono assegnati automaticamente dal sistema, né dovete pagare per la giocata, perché è sufficiente l’importo usato per la giocata al Lotto, visto che il suo gioco complementare è completamente gratuito. L’obiettivo è indovinare i cinque numeri e simboli vincenti di oggi, giovedì 1° ottobre, ma si può vincere anche con 4, 3 o solo 2 simbolotti vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Il grande momento, quello dell’estrazione dei numeri vincenti e dei relativi simboli del Simbolotto, si sta avvicinando. La nuova cinquina ci permetterà di aggiornare le statistiche, a partire da quelle che riguardano i simbolotti frequenti. Al momento al primo posto c’è Italia (1) con 29 frequenze, mentre al secondo c’è Rondine (45) a quota 26. Sul gradino più basso del podio troviamo il Cerino (18) che invece ne ha collezionate 25. A seguire c’è un trittico di simbolotti che hanno accumulato le stesse frequenze, 24 nello specifico. Si tratta di Mano (5), Mela (2) e Diamante (29). A completare la top ten c’è un quartetto di numeri e simboli che invece è arrivato a 23 frequenze. Ci riferiamo a Maiale (4), Nacchere (36), Lupo (21) e Elmo (26). Questi gruppi e posizionamenti però potrebbero cambiare una volta che avremo la nuova cinquina fortunata. Non ci resta che aspettare l’estrazione del Simbolotto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA