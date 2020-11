SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli: estrazione di oggi 10 novembre

Torna anche oggi martedì 10 novembre 2020, l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato al Lotto di cui è complementare. Anche quest’oggi tanti giocatori sono andati a caccia del Jackpot del SuperEnalotto e del celeberrimo “terno” al Lotto, ma il Simbolotto con i suoi simbolotti, i numeri e simboli vincenti mantiene il suo fascino. Per chi non conoscesse il gioco, è ora di rimediare al più presto visto che l’estrazione avrà luogo dopo le 20. Iniziamo col dire che i Simbolotti sono 5 e possono assicurare una vincita di 10mila euro a chi dovesse avere la fortuna di centrarli. Bisogna sottolineare come numeri e relativi simboli vengono assegnati in maniera automatica e gratuita dal sistema una volta che si effettua la giocata del Lotto sulla ruota in promozione che, per quanto concerne il mese di novembre, corrisponde alla ruota di Torino. La cifra di 10mila euro è stata raddoppiata in estate, quando il concorso è stato prorogato nonostante fosse stata inizialmente prevista la sua scadenza.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Per quanto è vero che non possiamo essere noi a scegliere i simbolotti associati al Simbolotto, è comunque curioso verificare quali siano i numeri e simboli ritardatari che da più tempo si fanno attendere nell’estrazione. La nuova classifica vede in vetta il numero 20 associato al simbolotto della Festa con i suoi 47 ritardi consecutivi. Seconda piazza per il 35 Uccello, assente all’appello da 43 occasioni. I turni di fila di latitanza del 31 Anguria sono invece 34. Ai piedi del podio dei ritardatari del Simbolotto troviamo il 24 Pizza con 25 assenze consecutive. La quinta piazza? Di diritto del 29 Diamante, ritardatario da 19 turni. Sesta posizione per il 10 Fagioli, i cui ritardi sono 17, mentre in settima posizione troviamo l’1 Italia, sparito dai radar da 16 turni. Ottava e nona piazza, con 16 e 15 ritardi, rispettivamente per il 27 Scala e il 42 Caffè. Chiude la top ten il 7 Vaso con 13 assenze di fila.



