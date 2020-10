Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 10 ottobre 2020

Un altro weekend in compagnia del Simbolotto. Oggi, sabato 10 ottobre 2020, è in programma infatti una nuova estrazione, come di consueto dopo quella del Lotto. Questo gioco è infatti complementare al re delle ruote, questo vuol dire che si tiene negli stessi giorni in cui il Lotto fissa i concorsi. Ma il legame si vede soprattutto nella modalità di gioco del Simbolotto. Per partecipare all’estrazione, infatti, bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione nel mese in cui si gioca, che nel caso di ottobre è la ruota di Roma. Di conseguenza, sulla schedina del Lotto viene stampata anche una cinquina di numeri e simboli che sono quelli con cui appunto si partecipa all’estrazione. Quindi, non bisogna neppure scegliere la combinazione, visto che viene assegnata dal sistema in maniera automatica. Inoltre, viene attribuita gratuitamente, in quanto non bisogna aggiungere alcun importo alla giocata del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: FREQUENZA NUMERI E SIMBOLI

Gli occhi sono puntati sul Simbolotto, ma bisogna prima attendere l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto, gioco di cui è complementare, per ottenere la cinquina di numeri e simboli di oggi. Nel frattempo, però, ci sono le statistiche a tenerci compagnia in questo momento di attesa. E allora diamo uno sguardo a numeri e simboli frequenti. Al primo posto di questa particolare classifica c’è 1 Italia con 30 frequenze, al secondo invece 45 Rondine, terzo posto e quindi ultimo gradino del podio per 36 Nacchere a quota 25. Ma non è da solo: le stesse frequenze sono state collezionate da 2 Mela e 18 Cerino. A seguire un altro tris di simbolotti: 5 Mano, 21 Lupo e 29 Diamante tutti e tre a quota 24. A chiudere la top ten una strana coppia: 26 Elmo e 4 Maiale, che di frequenze ne hanno accumulate 23 finora. Presto sapremo se questa graduatoria è da aggiornare, intanto vi auguriamo buona fortuna con l’estrazione del Simbolotto!



