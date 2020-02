Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 11 febbraio 2020

Torna il Simbolotto, ormai un appuntamento fisso anche per gli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Del resto è un gioco complementare al Lotto, infatti l’estrazione si tiene dopo l’uscita dei numeri vincenti di tutte le ruote. Si gioca in associazione col Lotto, scegliendo di puntare sulla ruota in promozione, che nel caso del mese di febbraio è quella di Cagliari. In questo modo sulla vostra schedina troverete anche i numeri del Simbolotto, che sono ovviamente associati a dei simboli. Non dovrete sceglierli: vi vengono assegnati automaticamente e gratuitamente. Quindi non dovete fare altro che attendere l’estrazione e poi verificare la giocata, sperando che sia vincente. Se si riesce ad azzeccare la combinazione si può vincere fino a 5mila volte la posta. L’estrazione avviene attraverso un’urna movimentata elettronicamente che permette l’uscita automatica dei numeri-simboli vincenti.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Ora concentriamoci sui numeri ritardatari del Simbolotto, in attesa dell’estrazione di oggi. Visto che questo gioco sta catalizzando sempre più attenzione, ci sono dei giocatori che si stanno interessando alle combinazioni vincenti e i simboli-numeri da giocare alla prossima estrazione. C’è una vera e propria classifica con la risata, 19, in testa con le sue 34 assenze. Al secondo posto invece la festa, 20, che di ritardi ne ha accumulati 28. Sul podio si sistema anche il vaso, 7: è al terzo posto con 21 turni di ritardo. Fuori dal podio i fagioli, 10, con 19 assenze. Dalla classifica sono uscite le braghe, 8, ma resta il baule, 14, a quota 18 assenze. Continuando c’è il cerino, 18, che invece manca da 17 estrazioni. Poi c’è una coppia a quota 16 assenze: l’elmo, 26, e la scala, 27. In coda invece si trovano la mela, 2, che di ritardi ne ha accumulati 14, mentre la pigna, 38, è a quota 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA