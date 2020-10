SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 13 ottobre 2020: i simboli di oggi

L’estrazione del Simbolotto ci ha regalato i nuovi numeri e simboli vincenti di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Tra poco scoprirete, dunque, se avete vinto, quindi se la giornata è fortunata. L’obiettivo principale resta il “5”, ma non disperate senza la cinquina, perché il gioco complementare del Lotto permette di ottenere una vincita anche se si centrano 4, 3 o solo 2 dei simbolotti. Chiaramente l’importo dei premi varia a seconda del numero di simbolotti centratti. E allora non indugiamo ulteriormente, ecco la cinquina fortunata di oggi del Simbolotto: 16 Naso, 25 Natale, 6 Luna, 13 Rana, 11 Topi.

Armatevi di carta e penna per segnare la cinquina di simboli e numeri vincenti. Se poi siete più “tecnologici” e “moderni”, allora potete usare i vari strumenti messi a disposizione da Lottomatica. C’è infatti l’app My Lotteries a disposizione per i giocatori del Simbolotto. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il Simbolotto oggi protagonista con una nuova estrazione da seguire in diretta. Per ogni concorso del Lotto ce n’è uno del suo gioco complementare. Di conseguenza, dopo aver compiuto il viaggio tra le ruote, scatterà l’appuntamento con la cinquina numeri e simboli. Questo vuol dire che l’appuntamento del Simbolotto si rinnova ogni martedì, giovedì e sabato, gli stessi giorni del Lotto. Del resto, se è il suo gioco complementare… Ma non lo è solo per il giorno d’estrazione, ma anche per la modalità di gioco. Basta effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che nel mese di ottobre è quella di Roma, per ottenere una cinquina con la quale partecipare all’estrazione.

Non c’è modo di sceglierla, perché viene stampata sulla giocata del Lotto in maniera automatica e soprattutto gratuita. Il Simbolotto, dunque, si avvicina al giro di boa per quanto riguarda il mese di ottobre e l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere i 10mila euro in palio col “5” se si gioca al Lotto puntando un euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa che l’estrazione di oggi, martedì 13 ottobre 2020, del Simbolotto ci regali la combinazione di numeri e simboli vincenti, possiamo concentrarci sulle statistiche. In particolare, ci sono i numeri e simboli ritardatari. Potrebbe essere interessante ricordarli in vista dell’appuntamento di stasera, perché potrebbero fare qualche sorpresa. Al primo posto c’è 20 Festa che di ritardi ne ha collezionati 35 finora. Lo insegue il 33 Elica che invece è a quota 32.

Al terzo posto 35 Uccello, che ne ha accumulati 31. Lontano dall’ultimo gradino del podio c’è un gruppetto di simbolotti. Sono tre per la precisione e tutti hanno raggiunto i 22 ritardi ad oggi. Sono 31 Anguria, 32 Disco e 19 Risata. Ci sono poi due simbolotti con 20 ritardi: 34 Testa e 15 Ragazzo. Al nono posto c’è 30 Cacio con i suoi 19 ritardi, mentre a chiudere la top ten c’è 5 Mano che invece è arrivato a quota 18 ritardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA