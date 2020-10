Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 15 ottobre 2020

Il Simbolotto torna con una nuova estrazione, quella di giovedì 15 ottobre 2020. Si preannuncia un altro appuntamento seguitissimo, visto il grande successo che riscuote questo gioco complementare del Lotto. Lanciato con scadenza fissata alla scorsa estate, è stato rinnovato proprio per il gradimento che ha riscosso tra i tanti giocatori del Lotto. E dunque per partecipare al concorso di oggi non dovete fare altro che giocare al Lotto, optando però per la ruota in promozione col Simbolotto, che per quanto riguarda il mese di ottobre è la ruota di Roma. Tutto qui. Il sistema infatti assegna automaticamente la cinquina con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto e la stampa sulla schedina.

Peraltro, non dovete neppure aggiungere nulla come importo per giocare, perché la partecipazione è del tutto gratuita. Di conseguenza, avrete due possibilità di vincita spendendo una sola somma, quella appunto per il Lotto. Non dimenticate che si vince sì centrando il 5, ma anche indovinando 4, 3 o pure solo 2 numeri della cinquina fortunata.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Dopo aver approfondito le modalità di gioco, passiamo alle curiosità legate alle statistiche del Simbolotto, in particolare soffermiamoci sui numeri e simboli frequenti. La classifica si è aggiornata dopo l’ultima estrazione, quini al primo posto c’è Italia 1 con 30 frequenze. Al secondo, per la medaglia d’argento, Rondine 45, che invece di frequenze ne ha collezionate 27. Ad una sola lunghezza da Mela 2 che invece è al terzo posto, sul gradino più basso del podio, appunto con 26 frequenze. Ai piedi del podio Nacchere 36 con 25 frequenze, le stesse che ha accumulato Cerino 18. Poi c’è un tris di simbolotti con 24 frequenze. Ci riferiamo a Mano 5, Lupo 21 e Diamante 29.

A completare la top ten ci pensa una strana coppia di simbolotti: Elmo 26 e Maiale 4, che hanno accumulato 23 frequenze. Tra non molto scopriremo se e come cambierà la classifica dei numeri e simboli frequenti del Simbolotto.



