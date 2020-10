SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 17 ottobre 2020: i simboli di oggi

La serata di estrazioni si chiude con il Simbolotto. Dopo Lotto e Superenalotto, tocca al gioco complementare al primo dei due indicati. Completato il viaggio tra le ruote, comincia quello tra i simboli, associati ovviamente ai numeri. E allora preparatevi a controllare la cinquina di simbolotti, perché l’abbiamo raccolta per permettervi di verificare la vostra giocata. E allora eccola qui: 33 Elica, 13 Rana, 15 Ragazzo, 14 Baule, 5 Mano. Ora che conoscete i cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto, non dovete fare altro che controllare la vostra schedina, comparando i simbolotti. Se li avete centrati tutti e cinque allora potreste aver vinto almeno 10mila euro. Altrimenti fate attenzione al numero di simbolotti centrati, perché si può vincere fino al “2”. Chiaramente l’importo dell’eventuale vincita sarà inferiore, dipende dunque dai numeri e simboli centrati nel concorso in cui si gioca. (agg. di Silvana Palazzo)

Il Simbolotto si appresta a prendersi la scena stasera con la nuova estrazione. È in programma oggi, sabato 17 febbraio 2020, come di consueto dopo il concorso del Lotto. Sono due giochi legati, con il Simbolotto complementare del Lotto, ma questo non si nota solo dal fatto che le due estrazioni sono ravvicinate, ma anche dalla modalità di gioco. Quando fate la vostra giocata al Lotto, se scegliete la ruota in promozione nel mese per il Simbolotto, che nel caso di ottobre è la ruota di Roma, allora otterrete sulla schedina una cinquina di numeri e simboli. Viene stampata dal sistema in maniera automatica e gratuita.

Questo vuol dire che non solo non dovete scegliere la combinazione da giocare, ma non dovete neppure pagare per partecipare all’estrazione del Lotto. Mica male, se considerate che centrando la cinquina fortunata potete vincere 10mila euro in caso di giocata di 1 euro al Lotto.

Ricordate però che al Simbolotto non si vince centrando solo il “5”, ma anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 dei numeri e simboli vincenti tra quelli fortunati. A proposito di numeri e simboli, in attesa di conoscere la cinquina vincente di oggi, concentriamoci un po’ sulle statistiche. E vediamo cosa dicono per quanto riguarda la classifica dei numeri e simboli ritardatari, aggiornata ad oggi, ma prima della nuova estrazione. Al primo posto c’è 20 Festa con 37 ritardi. Segue al secondo posto 33 Elica, che invece di assenze ne ha accumulate 34. Una in più di 35 Uccello che quindi deve accontentarsi del terzo posto. Lui sul gradino più basso del podio, ai cui piedi troviamo un tris di simbolisti che hanno accumulato 24 ritardi finora.

Ci riferiamo a 32 Disco, 19 Risata e 31 Anguria, mentre 15 Ragazzo e 34 Testa si prendono il settimo e ottavo posto con il loro 22 ritardi. Al nono posto troviamo invece 30 Cacio a quota 21 ritardi, mentre a completare la top ten ci pensa 5 Mano con i suoi 20 ritardi.



