Simbolotto/ Lotto, numeri vincenti e simboli: estrazione di oggi 20 ottobre 2020

È tutto pronto per una nuova estrazione del Simbolotto: tra pochi minuti conosceremo la cinquina vincente di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Come ormai ben sappiamo, questo è un gioco complementare al Lotto e al Lotto Più e questo mese vede protagonista la ruota di Roma: ad ogni giocatore viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli tra 45 disponibili. Ovviamente, l’estrazione della combinazione dei cinque simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto e non ci resta che attendere i risultati del concorso di oggi. Prendere parte al Simbolotto è facilissimo, visto che non bisogna fare assolutamente nulla e la partecipazione è inoltre gratuita: due possibilità di vincita allo stesso prezzo, dunque, senza dimenticare che oltre il maxi-jackpot, ci sono in palio altri premi secondari da non sottovalutare…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: QUANTO SI VINCE

Dopo aver ripassato le regole del Simbolotto, è tempo di ricordare che i cinque simboli vincenti vengono estratti da una urna meccanica dedicata al Simbolotto direttamente dalla sede estrazionale di Roma. Come è possibile verificare una vincita? È facilissimo: basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota. Ovviamente l’esito è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto: in caso di doppia vincita, i successi al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Prendiamo l’esempio di una giocata di 1 euro: con cinque simboli indovinati si possono vincere 10 mila euro, con quattro simboli indovinati 50 euro, con tre simboli indovinati 5 euro e con due simboli indovinati 1 euro.



