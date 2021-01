SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 26 gennaio 2021

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il Simbolotto. Quali saranno i numeri vincenti, e relativi simboli, del concorso di oggi, martedì 26 gennaio 2021? Lo scopriremo tra pochissimo con l’estrazione che, ancora per questa settimana, vedrà la ruota di Bari come osservata speciale da tutti i giocatori. Vi state chiedendo cosa si può vincere? Indovinando tutta la combinazione vincente potete portarvi a casa un gruzzoletto da 10mila euro.

Se la cifra stuzzica le vostre fantasie e vi state domandando come fare per partecipare, vi basti sapere che non dovete far altro che giocare al Lotto: una volta fatta la vostra puntata, infatti, il sistema genererà in automatico una combinazione di numeri e simboli che costituirà la vostra schedina del Simbolotto. Il tutto in maniera gratuita. Ah, non disperate se non beccate il primo numero: premi sono previsti anche per 4, 3 o anche soltanto 2 simbolotti azzeccati.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

A poche ore dall’estrazione del Simbolotto, quando già fremete all’idea di conoscere numeri vincenti e simbolotti di oggi, martedì 26 gennaio 2021, per ingannare l’attesa vi forniamo qualche statistica sui ritardatari. Per la legge dei grandi numeri, se sulla vostra schedina c’è uno di questi, avete qualche possibilità in più che esca proprio oggi. Il latitante per eccellenza del concorso gemello del Lotto è il 25 Natale, assente all’appello da ormai 31 turni consecutivi. Subito dietro troviamo il 35 Uccello a quota 26 ritardi e il 20 Festa assente da 23 estrazioni. Quarta posizione per il 30 Cacio, ritardatario da 20 turni, mentre in top five c’è anche il 45 Rondine con 18 assenze. Sesta casella della classifica dei ritardatari del Simbolotto occupata dal 40 Quadro con 17 ritardi; a pari (de)merito con 16 ritardi abbiamo invece il 31 Anguria e il 7 Vaso. Nona piazza per il 26 Elmo con 13 assenze. Chiude la top ten dei ritardatari con 12 sparizioni il 23 Amo.



