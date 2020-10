SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 27 ottobre 2020: i simboli di oggi

L’estrazione del Simbolotto si è tenuta poco fa, quindi è finalmente disponibile la cinquina di numeri e simboli vincenti. Preparate carta e penna, tirate fuori la schedina del Lotto su cui è stampata la vostra combinazione, e preparatevi a scoprire se siete tra i fortunati di oggi, martedì 27 settembre. Non indugiamo oltre, ecco la cinquina baciata dalla fortuna: 12 Soldato, 25 Natale, 26 Elmo, 23 Amo, 13 Rana. Ora, quindi, non vi resta che scoprire se questa combinazione corrisponde esattamente a quella stampata sulla vostra schedina. Altrimenti, dovrete verificare se e quanti simbolotti avete centrato per capire l’eventuale categoria di vincita. I premi chiaramente variano a seconda del numero di simbolotti indovinati. Prendetevi tutto il tempo che serve, anche perché siete reduci dall’estrazione del Lotto e quindi dal viaggio tra le ruote. L’attenzione deve essere massima per procedere con la verifica. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Oggi il Simbolotto torna con una nuova estrazione e così si avvicina la fine del viaggio del mese di ottobre con la ruota di Roma protagonista. Si avvicina, infatti, il momento in cui per partecipare al concorso del gioco complementare al Lotto bisognerà puntare sulla ruota di Palermo. Ricordiamo, infatti, che per giocare al Simbolotto bisogna giocare al Lotto sulla ruota in promozione. Basta fare solo questo, perché così si ottiene una cinquina di numeri e simboli che viene stampata automaticamente (e gratuitamente) sulla schedina del Lotto. In questo modo ci sono due estrazioni da seguire, con i riflettori del Simbolotto che si accendono proprio dopo quelli del Lotto.

Una volta terminato, infatti, il viaggio tra le ruote del Lotto, verrà estratta la combinazione di numeri e simboli con i quali si possono vincere 10mila euro con una giocata di un euro per la schedina del Lotto. È importante ricordare, però, che si può vincere anche con il 4, 3 o solo indovinando due simbolotti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’attesa dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto è crescente, ma mentre attendiamo l’estrazione possiamo dare un’occhiata alle statistiche. Queste possono essere utili per prepararci e fare anche delle ipotesi in vista dell’uscita dei simbolotti. Prendiamo il caso della classifica dei numeri e simboli ritardatari, che potrebbero regalarci delle sorprese. Al primo posto c’è 20 Festa che ha accumulato 41 ritardi, mentre a quota 37 troviamo 35 Uccello, che quindi si trova al secondo posto. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo 32 Disco, 31 Anguria e 19 Risata tutti e tre con 28 assenze.

A seguire 30 Cacio con 25 ritardi. Più distaccato 24 Pizza, che invece è a quota 19. Poi troviamo 23 Amo con 13 ritardi. E così ci avviciniamo alla fine della top ten dei ritardatari del Simbolotto: penultimo posto per 29 Diamante con 13 ritardi, mentre al decimo e ultimo posto 18 Cerino che di ritardi ne ha accumulati 11.



