SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 settembre 2020

I simboli vincenti del Simbolotto sono stati estratti come di consueto abbinati a una ruota del Lotto di oggi. Vediamo come è andata l’estrazione, associata alla ruota di Palermo, sia per i simboli, che per i numeri vincenti. Oggi è stato estratto il naso (16), il caffè (42), il cerino (18), i fagioli (10) e il piano (37). E voi siete tra i giocatori fortunati? CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10eLOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima estrazione del Simbolotto in compagnia della ruota di Palermo. La settimana prossima sarà la volta della ruota di Roma, perché comincerà il mese di ottobre e quindi il calendario di questo gioco complementare del Lotto prevede che i riflettori si accendano su un’altra ruota. Perché le ruote sono importanti nelle estrazioni del Simbolotto? Perché rientrano nella modalità di gioco. La cinquina infatti non va scelta, ma viene assegnata automaticamente dal sistema quando si gioca al Lotto sulla ruota in promozione, appunto. Peraltro, non bisogna neppure aggiungere alcun importo per ottenere questa seconda chance, in quanto la cinquina di numeri e simboli viene assegnata gratuitamente. Un particolare tutt’altro che trascurabile, considerando anche il fatto che indovinando la cinquina vincente del concorso si ottengono 10mila euro. E si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Ora, dunque, è il momento della grande attesa dei numeri vincenti del Simbolotto. Bisogna aspettare prima l’estrazione del Lotto, poi toccherà appunto al suo gioco complementare dopo il viaggio tra le ruote. Intanto accontentiamoci dei numeri e simboli frequenti, prima di conoscere quelli vincenti. Al primo posto Italia (1) con 29 frequenze. Al secondo posto Rondine (45) a quota 26. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, ci sono diversi simbolotti, quattro per la precisione. Si tratta di Mano (5), Mela (2), Diamante (29) e Cerino (18) che hanno accumulato tutti e quattro 24 frequenze. La top ten si chiude con un altro quartetto di simbolotti che hanno accumulato le stesse frequenze. In questo caso ci riferiamo a Maiale (4), Nacchere (36), Lupo (21) ed Elmo (26), tutti e quattro a quota 23 frequenze. Ma queste statistiche potrebbero aggiornarsi stasera con la nuova cinquina del Simbolotto.

