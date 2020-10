Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 3 ottobre 2020

Il Simbolotto scalda i motori in vista dell’estrazione di oggi, sabato 3 ottobre 2020. Al termine del viaggio tra le ruote del Lotto ci concentreremo sui numeri e simboli vincenti del suo gioco complementare. Siamo al secondo concorso di ottobre, quindi è il secondo appuntamento che vede protagonista la ruota di Roma. Chi non ha molta “confidenza” col Simbolotto si sta probabilmente chiedendo cosa c’entra una ruota del Lotto con l’estrazione del Simbolotto. Quest’ultimo non è solo un gioco complementare del Lotto, c’è un legame che emerge anche dalle modalità di gioco. Per giocare, infatti, bisogna effettuare una giocata al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che nel caso di ottobre è quella di Roma. Questa è l’unica scelta, perché poi la cinquina vi viene assegnata automaticamente e soprattutto in maniera gratuita. Dovrete, dunque, conservare la schedina del Lotto, sulla quale troverete stampata anche la cinquina del Simbolotto per l’estrazione di oggi.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Stavolta per quanto riguarda le statistiche del Simbolotto analizziamo i numeri e simboli ritardatari, in attesa di conoscere quelli vincenti con l’estrazione di oggi, sabato 3 ottobre 2020. Partiamo dal primo posto, con 20 Festa al comando a fronte dei suoi 31 ritardi. Al secondo posto, invece, c’è 33 Elica con 28 ritardi. A seguire ad una lunghezza, quindi con 27 assenze, 35 Uccello che quindi si posiziona al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Ai piedi di questo troviamo un trittico di simbolotti che hanno accumulato finora 18 ritardi. Ci riferiamo a 32 Disco, 19 Risata e 31 Anguria. A seguire un altro trittico, questo formato da 45 Rondine, 15 Ragazzo e 34 Testa che sono tutti e tre a quota 16 ritardi. A completare la top ten invece una coppia di numeri e simboli del Simbolotto che di assenze ne hanno accumulate 15. Si tratta di 43 Funghi e 30 Cacio. Tra non molto capiremo se e come cambia questa classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA