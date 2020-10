Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 6 ottobre 2020

Simbolotto protagonista anche oggi, martedì 6 ottobre 2020, dopo l’estrazione del Lotto. Stasera il gioco opzionale gratuito associato al Lotto ci regalerà 5 nuovi numeri e simboli, su 45 disponibili. Come si gioca? Basta includere nella propria giocata del Lotto la ruota in promozione, identificata dalla S di Simbolotto. Nel caso del mese di ottobre si tratta della ruota di Roma. Quindi, nel momento in cui si effettua la giocata, viene assegnata in maniera gratuita e casuale una cinquina di numeri e simboli. Va da sé che una giocata sulla ruota “tutte” non comporta la partecipazione all’estrazione del Simbolotto. Si vince in base al numero dei simbolotti indovinati, a prescindere dall’ordine in cui verranno estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. Ecco un esempio con una giocata da un euro: col “5” si vincono 10mila euro, col “4” invece 50 euro, se ne ottengono 5 con il “3”, mentre devi accontentarti di un euro col “2”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Non vediamo l’ora di conoscere i nuovi numeri e simboli vincenti del Simbolotto, ma è ancora presto per l’estrazione. Bisogna attendere ancora un po’ prima di scoprire se la giocata è tra quelle fortunate di oggi. Nel frattempo possiamo dare un’occhiata alla classifica dei simbolotti frequenti, perché potrebbero farsi vedere anche stasera e magari sono proprio sulla schedina… Al primo posto c’è Italia 1 con 30 frequenze, alle sue spalle al secondo posto Rondine 45 che invece di frequenze ne ha accumulate 26. Quindi Mela 2 al terzo posto con 25 frequenze, ma non è solo: deve far spazio anche a Cerino 18 che ha accumulato lo stesso numero. Alle loro spalle un tris di simbolotti che ne ha accumulate una in meno. Ci riferiamo a Diamante 29, Mano 5 e Nacchere 36, tutti e tre appunto a quota 24. A completare la top ten dei simbolotti frequenti un altro tris: Elmo 26, Maiale 4 e Lupo 21, che invece sono per ora a quota 23.



