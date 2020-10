Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 8 ottobre 2020

Simbolotto stasera di nuovo protagonista: dopo l’estrazione del Lotto, i riflettori si accenderanno sul gioco che ne è complementare. In palio c’è un primo premio da 10mila euro che si può ottenere con una giocata netta di 1 euro. L’importo del premio massimo è stato raddoppiato a luglio, perché prima infatti col “5” si potevano vincere 5mila euro. In quell’occasione furono annunciate novità anche per quanto riguarda il calendario delle ruote. E infatti ad ottobre quella protagonista è la ruota di Roma, mentre il mese prossimo toccherà a Torino, mentre quella di Venezia chiuderà l’anno. Quando arriva il momento dell’estrazione del Simbolotto escono casualmente 5 simboli tra i 45 disponibili. L’esito di questo gioco è però indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, di cui è complementare, ma le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto, fino al limite previsto dalla normativa vigente.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Ora è il momento dell’attesa dei numeri vincenti del Simbolotto, ma intanto possiamo dare uno sguardo alle statistiche. Queste sono peraltro utili per analizzare le estrazioni. Infatti, se teniamo conto dei numeri e simboli frequenti, scopriamo che 1 Italia ne ha accumulate 30 di frequenze. Quindi, è al primo posto della classifica dei numeri e simboli frequenti. Al secondo c’è 45 Rondine, che ne ha accumulate 26. Invece al terzo posto troviamo 2 Mela e 18 Cerino, entrambi a quota 25. A seguire un poker di simbolotti che hanno collezionato 24 frequenze. Sono 29 Diamante, 5 Mano, 21 Lupo e 36 Nacchere. La top ten si chiude con una coppia di simbolotti, cioè 26 Elmo e 4 Maiale, i quali hanno accumulato 23 frequenze al Simbolotto. Questa classifica potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’uscita dei numeri vincenti di oggi, giovedì 8 ottobre 2020. Quel che conta è centrare la cinquina fortunata.



