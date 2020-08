Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli: estrazione sabato 8 agosto 2020

A chiudere la settimana di estrazioni quella del Simbolotto. Il sipario non si chiude di certo con l’uscita dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. Dopo tocca infatti Simbolotto, che può regalare un’altra vincita agli appassionati del Lotto. Questi due giochi sono infatti molto legati tra loro, non è un caso se il Simbolotto viene definito gioco complementare del Lotto. La ragione è semplice e risiede nella modalità di gioco. Si parte dalla ruota in promozione, che cambia di mese in mese. Ad agosto è quella di Genova. Quindi, se giocate al Lotto scegliendo questa ruota, ottenete sulla schedina un’altra giocata, quella appunto del Simbolotto, in maniera del tutto automatica. E così non dovete concentrarvi solo sull’estrazione del primo gioco, ma anche del quello abbinato. Questo vuol dire anche che avete un’altra chance di vincita. Mica male, considerando anche che giocare al Simbolotto è gratuito.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Ora è il momento di dare uno sguardo alle statistiche, in particolare alla classifica dei numeri frequenti del Simbolotto. Tra questi potrebbe esserci qualcuno della vostra cinquina fortunata, quindi potrebbe essere una informazione utile in vista dell’estrazione di oggi. Al primo posto c’è l’Italia (1) con le sue 26 frequenze. Si trova davanti alla Rondine (45) che invece ha raccolto 23 frequenze finora, mentre al terzo posto si piazza un tris di numeri e simboli. Ci riferiamo a Uccello (35), Diamante (29) ed Elmo (26) che sono tutti a tre a quota 22 frequenze. Ad una lunghezza la Mano (5), che a sua volta ha una frequenza di vantaggio sul Maiale (4). Poi curiosamente seguono ben sei numeri-simboli che hanno la stessa frequenza. Sono Cerino (18), Sfortuna (17), Elica (33), Baule (14), Soldato (12) e Topi (11) che sono tutti e sei a quota 19. Stasera capiremo se e come cambia questa speciale graduatoria.



