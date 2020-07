SIMBOLOTTO, LOTTO/ Ecco i cinque numeri estratti martedì 28 luglio 2020

Ecco l’estrazione dei numeri del Simbolotto relativi all’estrazione del Lotto di martedì 28 luglio 2020. Gli estratti sono associati alla ruota Nazionale, si parte dal numero 4 che rappresenta il “Maiale“, simbolo di abbondanza ma al tempo stesso di impurità. Il numero 33 è invece associato all'”Elica“, ovvero una spinta che può fare da vero e proprio motore per le iniziative. Il numero 45 è la “Rondine“, simbolo di libertà ma anche di fedeltà e di ritorno, un elemento che spesso in un sogno rappresenta positività. Il numero 1 rappresenta invece “L’Italia“, elemento patriottico ma allo stesso tempo che fa richiamo alle proprie radici. Il numero 25 è infine associato a “Natale“, che richiama alla convivialità familiare e a momenti intimi vissuti con gioia. (agg. di Fabio Belli)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Oggi martedì 28 luglio torna l’appuntamento col Simbolotto, il gioco opzionale e gratuito associato al Lotto che vede l’estrazione casuale di cinque numeri (sui 45 effettivamente disponibili) su una determinata ruota in promozione durante il mese: e in attesa dell’estrazione odierna dei suddetti numeri, riepiloghiamo quali sono le caratteristiche di un gioco che, col passare del tempo, ha conquistato sempre più giocatori anche perché, come accennato, giocare è facile e quindi si rivolge già a tutti coloro che amano di solito il Gioco del Lotto. Infatti dopo aver fatto la propria giocata si ottiene in modo del tutto automatico la cinquina di cui sopra e i simboli necessari per partecipare al Simbolotto: un vantaggio per i giocatori più indecisi o per coloro che spendono molto tempo ad arrovellarsi attorno alle cifre da giocare, tra numeri ritardatari e altri fattori. Non ultimo, va ricordato il vantaggio di poter partecipare a due giocate al costo di una sola e dunque con la possibilità di… raddoppiare pure la vincita per i più fortunati (anche se l’esito del gioco è totalmente indipendente dalla giocata-base effettuata al Lotto). CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: IN ATTESA DELL’ESTRAZIONE DEL 28 LUGLIO

In attesa della nuova estrazione di oggi 28 luglio, si ricorda che l’estrazione dei cinque simboli vincenti del Simbolotto si svolge presso la sede di Roma di Lottomatica: per giocare si deve includere nella propria classica giocata del Lotto/Lotto Più la ruota che in quel mese è in promozione (a luglio è quella “Nazionale”) e che è appunto identificata con la “S” di Simbolotto: invece una giocata sulla ruota “Tutte” non dà diritto alla partecipazione a questo gioco collaterale di Sisal. L’estrazione della combinazione dei simboli vincenti avviene per tre volte a settimana contestualmente alle estrazioni del Lotto e segnatamente dopo l’estrazione delle 11 ruote: il premio in palio per i partecipanti varia in base al numero di simboli che vengono indovinati (non conta l’ordine) e a un altro parametro, ovvero l’importo che si è giocato. Dunque si può vincere non solo indovinando tutta la cinquina ma anche con quattro, tre o solo due numeri. Unico inconveniente? Si tratta di un gioco in cui la casualità ha un ruolo preponderante, motivo per cui l’unico modo per incrementare le chance di vittoria è quello di… partecipare ogni volta che si gioca al Lotto.



