SIMBOLOTTO, LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 2 Febbraio 2024

SIMBOLOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2024

L’urna meccanica della sede estrazionale di Roma ci ha regalato i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto. Al termine delle estrazioni delle 11 ruote del Lotto, è uscita la cinquina di simbolotti. Abbiamo seguito l’appuntamento in diretta, quindi troverete i numeri e simboli, ma il consiglio è di consultare anche il sito ufficiale, accedendo alla sezione dedicata, dove è presente anche l’archivio. Inoltre, c’è pure My Lotteries, l’applicazione ufficiale del Lotto dove è possibile seguire il Simbolotto, quindi anche le estrazioni in diretta su app.

Così scoprirete se avrete messo le mani su uno dei premi messi in palio. Infatti, al Simbolotto si possono vincere 10mila euro con una giocata da un euro (al Lotto). Col 4 invece si vincono 50 euro, mentre con 3 la vincita è di 5 euro. Infine, un euro va a chi centra il 2. Ora lasciamo la parola ai simboli e numeri vincenti del Simbolotto: la Scala (27), il Lupo (21), l’Elmo (26), il Vaso (7), le Forbici (39).

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2024

Terza estrazione del Simbolotto della settimana: oggi, venerdì 2 febbraio 2024, è in programma il concorso introdotto per aiutare l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione. Questa sera, dunque, scopriremo i nuovi numeri e simboli vincenti del gioco abbinato al Lotto. Un abbinamento rispecchiato anche dalla modalità di gioco. Infatti, per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese in base al calendario ed è Cagliari per il mese di febbraio, viene assegnata sullo scontrino una cinquina di numeri e simboli tra i 45 disponibili.

Dunque, emerge così la prima caratteristica del Simbolotto: la giocata è automatica, non ci sono numeri e simboli da scegliere. La seconda caratteristica è la gratuità, perché non si spende nulla per partecipare all’estrazione rispetto a quanto destinato per il Lotto. Una volta effettuata la giocata, dovrete aspettare l’estrazione delle 11 ruote del Lotto: contestualmente si estraggono i 5 simboli vincenti dall’urna meccanica del Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa di scoprire i numeri vincenti del Simbolotto, e i relativi simboli, scopriamo le statistiche, concentrandoci in particolare sui simbolotti più ritardatari. Al primo posto c’è 44 Prigione, che non si fa vedere da 45 estrazioni. Sono 24 invece le assenze accumulate dal 6 Luna, che è al secondo posto. Sul gradino più basso del podio c’è 14 Baule, al terzo posto con 22 ritardi. Al quarto posto c’è 43 Funghi, che non si fa vedere da 18 appuntamenti. Alle sue spalle c’è 36 Nacchere, che invece è a quota 15 assenze. Una in più di 10 Fagioli, che è al sesto posto.

Al settimo una coppia, quella formata da 1 Italia e 18 Cerino, entrambi a 13 assenze. Un’altra coppia all’ottavo posto: questa è formata da 3 Gatta e 41 Buffone, a quota 12. A completare la top ten c’è 27 Scala, al nono posto con 11 assenze, mentre la coppia formata da 30 Cacio e 42 Caffè ha accumulato 10 assenze al Simbolotto. Ma la graduatoria dei ritardatari potrebbe cambiare molto presto.











