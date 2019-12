Simbolotto, Lotto/ Scopri numeri vincenti e simboli dell’estrazione di oggi 21 dicembre 2019

Il Simbolotto torna oggi, sabato 21 dicembre 2019, con una nuova estrazione, sempre legata a quella del Lotto. Questo infatti è un gioco gratuito a cui si partecipa in maniera gratuita e automatica con una giocata su una specifica ruota del Lotto. Potenzialmente si possono vincere milioni di euro, quindi è diventata una nuova opportunità di vincite importanti. Questo gioco, che ha fatto il suo debutto nel luglio scorso, ha però una data di scadenza: la sua conclusione è programmata per giugno 2020, ma vi terremo comunque aggiornati in merito ad eventuali novità. Nel menu odierno di estrazioni non c’è spazio, dunque, solo per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, oltre al quotidiano Million Day. Ma come funziona esattamente il Simbolotto? Si partecipa giocando al Lotto, e senza alcun costo aggiunto, ma con una puntata su una ruota specifica abbinata all’estrazione in questione. Nel caso del mese di dicembre è quella di Venezia. Questo vuol dire che si possono vincere premi Simbolotto solo se si effettua una giocata sulla ruota di Venezia: l’opzione “Tutte le ruote” non è valida per partecipare al Simbolotto.

SIMBOLOTTO, IL CALENDARIO DELLE RUOTE

La ruota del Lotto che viene abbinata al Simbolotto cambia mese dopo mese. Il debutto è avvenuto con quella Nazionale, poi è stata scelta Palermo, quindi è stato il turno di Roma, a seguire Torino e quindi Venezia per dicembre. Nel primo mese del 2020 toccherà alla ruota di Bari, a febbraio invece Cagliari. Il calendario poi prevede Firenze a marzo, Genova ad aprile, Milano per maggio e a chiudere Napoli per il mese di giugno. Un’altra particolarità di questo gioco è che non si possono scegliere i numeri del Simbolotto da giocare. Voi dovete preoccuparvi solo di quelli per l’estrazione del Lotto, perché per il Simbolotto si riceve una cinquina casuale. I numeri sono compresi tra 1 e 45 e vengono stampati sulla propria ricevuta di gioco dopo aver appunto effettuato la puntata sulla ruota del Lotto che è valida per l’estrazione in questione. Ai numeri sono abbinati dei simboli, che non necessariamente corrispondono a quelli della smorfia napoletana. Seppur separate da quelle del Lotto, le estrazioni del Simbolotto avvengono comunque a Roma e ovviamente negli stessi giorni di quelle del Lotto, ma subito dopo.

SIMBOLOTTO, PREMI E PROBABILITÀ DI VINCITA

Come e quanto si può vincere al Simbolotto? La schedina è vincente se sulla vostra ricevuta di gioco individuate una corrispondenza tra 2, 3, 4 o 5 numeri vincenti. Di conseguenza, l’importo del premio varia a seconda dei numeri centrati. L’importo viene moltiplicato secondo valori predeterminati a seconda dei numeri vincenti indovinati. Per il tre, ad esempio, il moltiplicatore è 5,43, quindi per calcolare l’importo della vincita bisogna moltiplicare la somma puntata per 5,43. Nel caso del 2 invece il moltiplicatore del premio è 1,08. Si sale a 54,34 per il 4, mentre per il 5 si arriva a 5.434,78. Le vincite del Simbolotto non vanno confuse con quelle del Lotto: se si vince un premio al Simbolotto, il suo valore si va ad aggiungere a qualsiasi altro premio vinto dal Lotto. Il regolamento del Lotto prevede comunque che sia possibile vincere fino ad un massimo di 6 milioni di euro con una singola puntata.Per questo si tratta di un gioco che offre un’altra opportunità di vincita, peraltro gratuita, visto che non dovete aggiungere altri soldi per giocarci. Per quanto riguarda le probabilità di vincita, sono 1 su 11,44.



