SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 dicembre 2020

toSi torna alle origini in questo martedì 29 dicembre per quanto riguarda l’estrazione del Simbolotto. Dopo la giornata di ieri, con il concorso “gemello” del Lotto spostato al lunedì per recuperare il sabato di giocate perso causa Santo Stefano, il calendario stilato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta il Simbolotto nella sua collocazione naturale. Per quanti hanno intenzione di giocare ma sono alle prime armi la spiegazione è molto semplice: basterà privilegiare una puntata sulla ruota di Venezia, ovvero quella in promozione a dicembre per partecipare al Simbolotto. Per giocare non bisognerà sborsare altre somme rispetto a quella necessaria per giocare al Lotto: la cinquina per partecipare al Simbolotto viene infatti stampata automaticamente con la schedina del Lotto. Ciò significa che non avrete neanche il famoso “imbarazzo della scelta”: sarà un computer a decidere il vostro destino…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Prima di proiettarci verso l’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 29 dicembre 2020, in attesa dei numeri vincenti con relativi simboli, diamo un’occhiata alle statistiche del concorso, con uno sguardo particolare alla classifica dei simboli ritardatari. Il re dei latitanti si conferma il 24 Pizza, assente all’appello da ormai 46 turni consecutivi. Pronto a rilevare le insegne del comando il 39 Forbici, ritardatario da 28 estrazioni di fila. Sul podio, e non avrebbe potuto essere altrimenti visto il periodo, il 25 Natale, primula rossa da 19 concorsi.

In quarta posizione per il Simbolotto ecco il 32 Disco, assente da 16 estrazioni, tante quante quelle accumulate dal 19 Risata che chiude la top five. In sesta posizione, non fa capolino tra gli estratti da 15 turni il 28 Ombrello: a fargli compagnia con lo stesso numero di assenze in successione il 21 Lupo. Ottava piazza per il 35 Uccello con 14 ritardi. Ritardatari da 13 estrazioni sono invece il 16 Naso e il 27 Scala.



