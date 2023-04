SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 30 marzo 2023

Oggi, giovedì 30 marzo, è arrivato il momento per scoprire il nuovo risultato del Simbolotto, associato al Lotto. I simboli vincenti, assieme ai loro numeri, sono stati estratti da pochissimo, e la speranza è sempre che qualche fortunato giocatore e lettore di questo sito, ilSussidiario.net, riesce a portarsi a casa l’ambitissimo premio in palio da 10mila euro, assegnati indovinando tutti e cinque i simboli. Mettiamo, dunque, mano alle nostre schedine del Lotto e del Simbolotto per scoprire subito se abbiamo vinto qualcosa.

A tal proposito è sempre importante accertarsi che la propria scommessa corrisponda ai simboli effettivamente estratti per non correre il rischio di gettare nella spazzatura 10mila euro. Si può, a tal proposito, dare un’occhiata al sito dedicato al gioco, all’app MyLotteries, oppure al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ecco i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi, 30 marzo: il Buffone (41), la Culla (9), la Balestra (22), l’Ombrello (28), l’Elmo (26)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 30 MARZO

Nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, si terrà come sempre la seconda estrazione settimanale del Simbolotto, associato all’estrazione del Lotto e che sabato arriverà alla sua terza ed ultima estrazione settimanale. Dopo le estrazioni delle undici ruote nazionali del gioco più famoso in Italia, si potranno finalmente scoprire i simboli vincenti che, se indovinati completamente, porteranno ad una vittoria da ben 10mila euro.

Ovviamente, il risultato economico della propria scommessa al Simbolotto varia soprattutto in base a quanti dei simboli si indovinano sui 5 estratti. Con 4 simboli, per esempio, si portano a casa 50 euro, invece del montepremi da 10mila, mentre con 3 si vincono 5 euro, che scendono ancora ad 1 euro con due numeri. Ricordiamo, inoltre, che per partecipare al Simbolotto non si dovrà fare o pagare nulla in più rispetto a giocare al Lotto. Con la propria scommessa sulla ruota in promozione questo mese (ovvero Firenze), sulla schedina verranno pubblicati anche i 5 simboli, assegnati in modo casuale dal sistema a tutti i giocatori, in modo completamente gratuito.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Mentre attendiamo l’estrazione odierna del Simbolotto, un’informazione utile a tutti i giocatori che ambiscono a vincere i 10mila euro in palio, potrebbe essere quella sulle statistiche di uscita dei simboli che hanno vinto. In particolare, soprattutto i simboli ritardatari, ovvero che non compaiono da parecchie estrazioni, utili per avere una sorta di previsione su quello che effettivamente potrebbe avvenire dopo l’estrazione.

Nel Simbolotto, il simbolo e numero più in ritardo è l’Italia, associata all’1, che non compare da addirittura 28 estrazioni. Segue, poi, il Quadro, ovvero il 40, che non si è visto per ben 26 estrazioni. Anche il Ragazzo, ovvero il 15, continua a ritardare, ed ora non si vede da ben 24 volte. Chiudono la top 5, invece, la Mela (ovvero il 2) con le sue 22 assenze e i Funghi (associati al 43) che mancano da 22 volte. L’ultima estrazione del Simbolotto, invece, ha visto uscire la Testa (34), il Diamante (29), la Pizza (24), il Lupo (21) e l’Anguira (31).

