SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 1 aprile 2023

Le danze si aprono anche per il Simbolotto, su cui si concentrano i riflettori dopo l’appuntamento con il Lotto. Poco fa si è tenuta, infatti, l’estrazione dei numeri e simboli vincenti, quindi è finalmente disponibile la cinquina fortunata. Ora non dovete fare altro che capire se lo è anche la vostra giocata. C’è un solo modo per rendere ciò possibile: individuare una corrispondenza di almeno due simbolotti tra la combinazione estratta e quella presente sulla vostra schedina. L’auspicio è che sia totale, perché questo vorrebbe dire aver centrato il “5”, altrimenti dovrete ripiegare sui premi minori. In ogni caso, vi consigliamo di utilizzare tutti gli strumenti utili per controllare i risultati delle vostre giocate.

Dal sito ufficiale al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, passando per la ricevitoria di fiducia che può darvi una mano se non siete affezionati alla tecnologia. Ora però lasciamo la parola alla cinquina di numeri e simboli vincenti del Simbolotto: pronti a scoprirla? L’Elmo (26), l’Ombrello (28), le Nacchere (36), la Prigione (44), la Festa (20). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 1 APRILE 2023

Anche per il Simbolotto arriva la prima estrazione di aprile. Questo vuol dire anche che cambia la ruota di riferimento. Da oggi, infatti, è quella di Genova. Quindi, per ogni giocata al Lotto fatta optando per questa ruota si ottiene in maniera del tutto automatica la possibilità di giocare al Simbolotto. La giocata è pure gratuita, perché non dovete aggiungere nulla rispetto all’importo impiegato per partecipare all’estrazione del Lotto. Quindi, avete due occasioni di vincita, quella col gioco principale e pure con il concorso abbinato.

Anche scoprire come e quanto si vince al Simbolotto è facile, perché si vince indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri e simboli. In quest’ultimo caso si vince un euro, con tre simbolotti si ottengono 5 euro, con tre 50 euro e centrando tutti i cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto il premio sale a 10mila euro. Il terzo e ultimo appuntamento della settimana sarà allora quello fortunato? State per scoprirlo, mentre a noi non resta che augurarvi buona fortuna.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Non vedete l’ora di scoprire numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto, ma questo è il momento di soffermarsi sulle statistiche. In particolare, vogliamo compiere un piccolo viaggio tra i simbolotti ritardatari. Al primo posto di questa speciale classifica c’è 1 Italia che ha totalizzato finora 29 assenze. Questo primato è in pericolo perché al secondo posto c’è il 40 Quadro con i suoi 27 ritardi. Al terzo posto invece 15 Ragazzo che invece di assenze ne ha accumulate 25.

Usciamo dal podio, con 2 Mela che è a quota 23 ritardi. Andiamo avanti con una coppia, quella formata da 43 Funghi e 13 Rana, entrambi con 22 ritardi. Un’assenza in più rispetto a 18 Cerino. A completare la top ten della classifica dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto sono in tre: da 20 Festa con 19 ritardi a 27 Scala con 18 assenze, per concludere con 38 Pigna a quota 17. Tra poco, invece, la parola passerà ai numeri vincenti del Simbolotto.











