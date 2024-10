E’ arrivato sabato 12 ottobre 2024 il che significa che oggi è giornata di Simbolotto e Lotto. Si terrà infatti alle ore 20:00 di questa sera, come da copione, la quarta ed ultima estrazione della settimana di questo gioco che come facilmente intuibile è legato ai numeri ma anche ai simboli. Cosa bisogna fare? Starà probabilmente pensando qualcuno di voi e la risposta è semplice. In poche parole, dovrete semplicemente spuntare sulla S che sta appunto per simbolo, e giocare dei numeri sulla ruota prescelta e il gioco è fatto.

Tutto qui? Già, e il Simbolotto e Lotto è anche gratuito, nel senso che per poterci giocare non dovrete aggiungere alcun euro alla vostra solita giocata. Ricapitoliamo quindi, quando vi recherete in ricevitoria per l’estrazione di oggi del Simbolotto non dovrete fare altro che chiedere al commerciante quale sia la ruota associata al Simbolotto. Ogni mese infatti cambia a per ottobre 2024 è stata scelta Roma (prima di Torino per novembre). A quel punto sceglierete i vostri classici numeri del lotto, da uno fino a quanti ne volete voi, giocandoli appunto sulla ruota di Roma e spuntando la casella sulla S.

SIMBOLOTTO E LOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: COME SI GIOCA?

Consegnerete quindi la vostra schedina e una volta che il terminale l’avrà registrata vi restituirà cinque simboli del Simbolotto giocati in autonomia. Non potrete infatti scegliere voi i simboli, ma in ogni caso si tratta di una possibilità di vincita in più che potrebbe portarvi a ricchi premi. I due giochi sono infatti uniti ma nel contempo disgiunti, visto che potrete vincere con i simboli anche se i numeri su cui avete puntato non sono stati alla fine estratti.

Ma quanto si può vincere? Ovviamente il tutto varia a seconda dell’importo ma si parte da un minimo di un euro fino ad un massimo di 10.000 euro. Il massimo bottino lo otterrete giocando un euro e beccando tutti e cinque i simboli, mentre la minima vincita si avrà con due simboli, leggasi un euro sempre giocandone uno. A questo punto vi lasciamo all’estrazione di oggi del Simbolotto e Lotto, buona fortuna.

