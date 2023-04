SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 aprile 2023

Si è chiusa da poco la prima estrazione settimanale dei giochi associati al Lotto nazionale, che hanno visto anche, in chiusura, l’estrazione dei 5 simboli vincenti del Simbolotto! Dunque, mano alle schedine per chiunque abbia giocato al Lotto, per scoprire subito se i cinque simboli vincenti corrispondono a quelli riportati al fondo della schedina.Importante, però, rimane il controllo dei numeri e simboli estratti, per assicurarsi di non gettare nella spazzatura una schedina vincente e potenzialmente dal valore di 10mila euro.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 aprile 2023

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i giocatori più meticolosi potrebbero anche controllare il sito ufficiale del Lotto, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o magari anche l’applicazione MyLotteries. Scopriamo subito, però, i simboli e i numeri vincenti di oggi del Simbolotto (associato alla ruota di Genova): il Maiale (4), il Buffone (41), l’Italia (1), la Rana (13), il Piano (37)

Lotto, 10eLotto, Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni 8 aprile, i ritardatari

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO IN ARRIVO NUOVI PREMI

Nella giornata di oggi, martedì 11 aprile, tornano gli appuntamenti settimanali di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con anche l’estrazione “secondaria” del Simbolotto! Il montepremi, nel caso del gioco a premi con i simboli, ammonta a 10mila euro massimo, che possono rendere molto più piacevole una già ottima vittoria agli altri giochi. Bisognerà però, come di consueto, attendere la sera per scoprire quali son i 5 simboli e relativi numeri vincenti della giornata.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 8 aprile 2023

Per partecipare all’estrazione del Simbolotto non è, peraltro, richiesta nessuna capacità particolare, e neppure nessuno sforzo concreto da parte del giocatore. Per giocare, infatti, occorrerà semplicemente piazzare una qualsiasi scommessa nell’ambito del Lotto, avendo solamente cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, ovvero quella di Genova. Sul fondo della schedina del Lotto verranno riportati anche 5 simboli, assegnati gratuitamente e casualmente al giocatore, che corrisponderanno appunto alla giocata del Simbolotto. Dopo le 11 estrazioni delle ruote nazionali si potranno scoprire i simboli estratti oggi, controllando subito se corrispondono a quelli giocati.

SIMBOLOTTO: I SIMBOLI IN RITARDO

Giocare al Simbolotto, insomma, è veramente facile e completamente gratuito, rendendo di fatto l’eventuale vincita ancora più piacevole e vantaggiosa. Inoltre, dei premi saranno assegnati anche a chiunque non indovinerà tutti e 5 i simboli vincenti, seppur in questo caso si potrà godere di ben 10mila euro. Con 4 simboli si portano a casa 50 euro, che scendono ulteriormente a 5 nel caso si indovinino solamente 3 numeri. Infine, indovinandone 2 si godrà comunque di un premio di consolazione dal valore di 1 euro.

Mentre attendiamo l’estrazione del Simbolotto, recuperiamo anche l’esito dell’ultima che è avvenuta sabato 8 aprile, e vediamo anche alcune statistiche interessanti. Per esempio, controllando i simboli che non vengono estratti da tempo, scopriremmo che l’Italia (associata all’1) manca da ben 33 volte. Anche il Quadro (associato al 40), manca da ben 31 estrazioni, seguito dal Ragazzo (15) in ritardo da 29 giorni. Chiudono, invece, la top 5 dei ritardatari la Mela (2) con le sue 27 assenze, e la Rana (13) a parimerito con i Funghi (43) che mancano da 26 estrazioni. Gli ultimi simboli estratti nel Simbolotto, invece, sono stati l’Ombrello (28), la Scala (27), il Piano (37), la Pigna (38) e il Caffè (42).

© RIPRODUZIONE RISERVATA