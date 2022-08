Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 13 agosto 2022

DOPO LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON NUOVI PREMI

Anche questo sabato, appuntamento con il Simbolotto. In attesa di conoscere i numeri fortunati dell’estrazione del Lotto, ci chiediamo quali saranno i numeri e i simboli vincenti di oggi, sabato 13 agosto 2022. Ricordiamo che partecipare a questo gioco, che si tiene in occasione del concorso del Lotto, è davvero facile e immediato. Infatti, al Simbolotto si può partecipare effettuando una giocata al Lotto, optando per la ruota in promozione, che per agosto resta quella Nazionale. Così facendo, si avrà il doppio delle possibilità di vincere.

Giocando sulla ruota in promozione al Lotto, si potrà ottenere in maniera gratuita e automatica la partecipazione al Simbolotto. Dopo l’estrazione, basterà confrontare i numeri vincenti con i propri, cercando di capire se i propri simboli corrispondano a quelli che la sorte ha scelto. Le somme che si possono vincere sono importanti: se, ad esempio un giocatore, avrà effettuato una giocata al Lotto da un euro, potrà vincere 10 mila euro. Per ciascuna giocata al Lotto/Lotto Più su una determinata ruota in promozione, ecco che verrà assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli. Il Simbolotto ricordiamo essere indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le due vincite si possono sommare.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Prima di capire quali siano i simboli estratti questa sera al Simbolotto, scopriamo qualcosa in più. Vediamo nel dettaglio i simboli ritardatari, ossia quelli che da più volte mancano nelle estrazioni varie. L’elmo, associato al numero 26, è assente da 27 estrazioni. Il vaso, numero 7, non viene fuori da 24 volte. Stessa frequenza per le nacchere, che sono associate al numero 36. Il 20, la festa, è assente da 19 volte. Il 30, il cacio, ha un ritardo di 17 estrazioni. Il Natale manca invece dal Simbolotto da 15 volte.

Segue con 14 ritardi il caffè, numero 45. Anche il soldato, che invece è associato al numero 12, manca ormai da 14 volte. 12 assenze per l’anguria, collegata al numero 31, e per il disco, che invece è il numero 32. I topi, legati al numero 11, mancano proprio da 11 estrazioni del Simbolotto. 10 assenze per la risata, numero 19, e 9 per il ragazzo, numero 15. La rana, il cerino e l’uccello sono assenti tutt’e tre da 8 estrazioni. I numeri e le statistiche, però, ora devono lasciare spazio ai simboli: tutto è pronto per l’estrazione di oggi, 13 agosto!

