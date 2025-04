Ma quanti medici popolano i romanzi di Georges Simenon? Anche ne Il grande Bob (Adelphi, 2025), pubblicato nel 1954, la voce narrante è quella di un dottore, Charles Coindreau: attraverso le sue parole veniamo a conoscenza della storia di Bob Dandurand, detto “il grande Bob” non solo per l’alta statura, ma anche per il suo essere un catalizzatore di allegria, e forse anche un modello, per i suoi amici, e per tutta l’allegra comitiva che affolla sempre, nelle serate festive, l’atelier da modista di sua moglie Lulu.

Bob, con il suo perenne bicchiere di vino bianco tra le mani, è un punto di riferimento per la leggerezza con cui attraversa la vita e con cui passa di mestiere in mestiere senza angosce né patemi, per il carattere allegro e giocoso, per il suo non prendersi mai troppo sul serio.

Bob è anche il perno dell’allegra comitiva che, nei fine settimana, sciama da Parigi verso Tilly, in campagna, sulla Senna. I cittadini che vanno a trascorrere il week-end sul fiume si dividono in due categorie: i dormiglioni e quelli che, invece, la domenica si alzano presto per andare a pesca di lucci.

E Bob, naturalmente, appartiene alla prima categoria. Se non che, a un tratto, inaspettatamente, decide di sperimentare anch’egli le emozioni della pesca al luccio. Ma proprio nella prima domenica in cui si sveglia di buon mattino per dedicarsi a questo nuovo passatempo, nella Senna viene ripescato il suo cadavere.

Sarebbe naturale pensare a un incidente, ma la gomena, cui è fissato un grosso peso, che dovrebbe servire ad ancorare la barchetta al centro della Senna, e che ha trascinato Bob sul fondo del fiume, si è avvolta con due giri ben stretti attorno alla sua gamba: troppo strano per essere un incidente. Si fa dunque strada l’ipotesi del suicidio: ma sembra incredibile, a proposito di Bob, che attraversava l’esistenza con lievità, senza una preoccupazione al mondo. Possibile?

Il dottor Coindreau inizia una sorta di indagine post mortem su Bob, cercando di capire che cosa davvero si agitasse nel fondo dell’animo di quel compagnone, amico di tutti, che non dimostrava mai preoccupazioni o ansie.

Il medico, ogni medico, sembra dirci Simenon, è colui che, per statuto, conosce l’umanità più a fondo: se nessuno – come recita il vecchio adagio – è un grand’uomo per il suo cameriere, è anche vero che nessuno può celarsi del tutto al medico. Quest’ultimo, infatti, è forse il solo professionista che vede l’umanità senza idealizzarla, nella sua essenza più vera ed elementare, fatta di tessuti, cellule, malattie, piccole e grandi tare e vizi che si imprimono nella carne e nel sangue. Di quella grande e gloriosa macchina che è l’uomo, il medico vede il funzionamento basilare, che accomuna grandi e piccoli, sino a conoscere a fondo le miserie e i segreti di ciascuno.

Coindreau comincia a parlare con la moglie di Bob, Lulu, che gli racconta la storia della vita del marito, figlio di un grande giurista e docente di diritto, autore di manuali in uso in tutti gli atenei. Bob, però, ha rifiutato di percorrere la strada già tracciata per lui, e, proprio la sera prima del suo ultimo esame a giurisprudenza (che non darà mai), incontra Lulu, una ragazzetta senza famiglia, senza istruzione, senza mezzi, senza prospettive, che vive di espedienti e non disdegna di vendersi, talvolta: è l’inizio di un amore, mai dichiarato a voce, ma che unirà i due in una vita anticonformista e felice.

Bob, con la sua quota di eredità paterna, comprerà l’atelier a Lulu; i due non avranno figli, ma, in fondo, è come se Bob avesse adottato Lulu, occupandosi di lei, e garantendole un ubi consistam e una felicità di cui la donna non riuscirà, purtroppo, a fare a meno.

Come riflette Coindreau, “quando Bob ha adottato Lulu, se ne è assunto la responsabilità per intero. Non l’ha mai intortata con gran giri di parole. Non le ha mai nemmeno parlato d’amore. In fin dei conti, l’ha presa per mano come una bambina, come la ragazzina che era, e Lulu, stupita sulle prime che un ragazzone come lui si interessasse a lei, si è abbandonata fiduciosamente a lui e alla vita”.

E questo nonostante le molte avventure del marito, avventure di cui la moglie era perfettamente a conoscenza, e che non inficiavano il rapporto con Bob. Coindreau, ripercorrendo i passi di Bob, per cercare di capire il mistero di quell’uomo solo apparentemente senza ombre, arriva persino a frequentare la sua stessa amante, la giovane Adeline, una delle lavoranti di Lulu: e così, dal racconto della ragazza, si rende conto che Bob, nell’ultimo incontro con Adeline, aveva già deciso tutto, sapeva già che cosa avrebbe fatto la mattina dopo. Poi, Cointreau conosce anche la sorella di Bob, e il nipote: il resto della famiglia Dandurand vive l’esistenza tipica della buona borghesia intellettuale, eppure nella donna, un’autentica signora, e nel nipote, non vi è meschinità né disprezzo per Bob, anzi: i due lo ammirano profondamente, e per il nipote, che gli somiglia enormemente, lo zio è davvero “un tipo in gamba”.

La moglie di Coindreau, al contrario, è portatrice della moralità borghese più tetra e restrittiva e secondo lei Dandurand non era altro che un uomo senza spina dorsale: “un brav’uomo, ma un debole”, che si era “lasciato sprofondare a poco a poco nella vita dissoluta di Montmartre ed è diventato un fallito come tanti”.

Ma questa è la spiegazione più banale, e, forse, anche più rassicurante, quella di cui Coindreau non si accontenta: e così arriva a scoprire che Bob era malato. Con ogni probabilità, non si trattava di una malattia incurabile, ma certo essa avrebbe comportato operazioni, indebolimento, bisogno di assistenza. E Bob non voleva tutto ciò: non lo voleva per sé, e non voleva imporre a Lulu di provvedere a lui.

“La fine di Dandurand” riflette Coindreau “era perfettamente in linea con quel che conoscevo della sua vita. C’era sempre stato in lui un riserbo innato, lo stesso che, attenuato dalla forza di volontà, si ritrovava in suo nipote”: per questo Bob aveva voluto non solo decidere per sé, nella maniera più drastica, ma anche prendersi “la briga di far credere di essersi improvvisamente appassionato alla pesca al luccio e abbia orchestrato una messinscena per far pensare logicamente a una morte accidentale”.

In altre parole, come capisce infine il dottore, Bob non si è tolto la vita “perché aveva paura di soffrire”, conclusione semplicistica e sbagliata; no, Bob se ne è andato “perché non voleva infliggere agli altri la vista delle sue sofferenze e di quella che considerava una disfatta”.

La fine di questa storia, singolare indagine sul mistero che ogni uomo rappresenta anche per chi gli sta accanto, non potrà che essere tragica: in fondo, tale è la conclusione di tutti – o quasi – i romanzi di Simenon. Ma Il grande Bob ci lascia con una domanda, sempre valida, in ogni tempo e per ciascuno di noi: “Che cosa sappiamo degli altri, in definitiva, quando neanche di noi stessi sappiamo granché?”.

