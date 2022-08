Simeone al Napoli?/ Calciomercato, De Notaris: “È il nome giusto” (esclusiva)

SIMEONE AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS

Il calciomercato Napoli vede le trattative per un nuovo attaccante (magari anche due) in primo piano e Giovanni Simeone sembra essere destinato proprio al Napoli, al termine di una trattativa di mercato che sta interessando ormai da qualche giorno l’Hellas Verona e la società di De Laurentiis. Ci sono naturalmente ancora alcuni nodi da sciogliere e ulteriori società interessate (ad esempio si parla anche del Monza), ma l’attaccante argentino sembra pronto per fare il grande salto di qualità e giocare finalmente in un grande club.

Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, servono sostituti per McKennie e Pogba

Il nome di Giacomo Raspadori si intreccia al Cholito in questa ipotesi, anche se per l’azzurro c’è naturalmente anche la pista che porterebbe alla Juventus, ma per approfondire la situazione legata a Simeone al Napoli abbiamo sentito Ernesto De Notaris in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Visite per Vecino, Provedel in arrivo e Luis Alberto resta

Per Simeone sarà addio al Verona? Credo proprio che Simeone possa lasciare l’Hellas e che possa finire al Napoli.

Il Napoli sembra proprio essere la sua prossima squadra quindi? Dovrebbe essere proprio così, credo che Simeone vestirà la maglia del Napoli.

Crede che Simeone sia l’attaccante giusto per la squadra di Spalletti? Potrebbe fare molto bene, chissà cosa sarà di Raspadori ma nel caso potrebbero formare una grande coppia d’attacco. Vedo in ogni caso molto bene Simeone al Napoli.

Potrebbe finire altrove se lasciasse Verona? No, secondo me Simeone dovrebbe finire proprio al Napoli, non vedo altre squadre dove possa andare.

Calciomercato Napoli News/ Si raffredda la pista che porta a Simeone

Pensa che Simeone possa diventare nei prossimi anni un grande attaccante? Simeone ha 27 anni, questa è l’età in cui gli attaccanti cominciano a maturare definitivamente, con quattro-cinque anni di miglioramento costante. Dovrebbe essere così anche per Simeone. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA