SIMERI VILLAGE/ Th Resorts in Calabria: mare cristallino, sport e tante escursioni

La modernità immersa nella natura: così Th Resorts definisce il suo Simeri Village sito a Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. La Calabria come destinazione nella quale coniugare il piacere di un mare cristallino e di lunghissime distese di sabbia che hanno reso popolare in tutto il mondo la costa Ionica. Ulivi, palme e giardini pieni di fiori colorati fanno da contorno ad uno spettacolo della natura che il Simeri Village ha il merito di far godere mettendo a disposizione ogni tipo di relax. La sua struttura lineare e accogliente rappresenta l’ideale per le famiglie con bambini e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. Ma come si raggiunge il Simeri Village? In auto percorrendo l’autostrada del Mediterraneo A2, prendendo l’uscita Lamezia Terme. Raccordo la SS280 dei “Due Mari” in direzione Catanzaro/Taranto fino al bivio per la SS106 Jonica direzione Taranto. Dopo 2 km a destra per Simeri Mare. Per chi arriva in aereo: l’aeroporto di Crotone dista 45 km, quello di Lamezia Terme 49 km.

SIMERI VILLAGE DI TH RESORTS: CAMERE E SERVIZI

Tra i servizi offerti dal Simeri Village di Th Resorts meritano una citazione il parcheggio interno (incustodito), l’assistenza medica ad orari prestabiliti, la presenza di un anfiteatro, nonché di biberoneria, boutique, servizio lavanderia, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie. Da sottolineare anche la disponibilità di un fotografo della struttura, che risulta perfettamente accessibile anche alle persone affette da disabilità. Il Simeri Village può vantare 265 camere eleganti e moderne dotate di ogni comfort. Aria condizionata e tv sono presenti in ogni alloggio. Le camere, a seconda della tipologia, sono suddivise in Villini (triple e quadruple con letti a castello), Classic (doppie e triple) e Garden (doppie e triple). Queste ultime sono immerse nel verde, si caratterizzano per la presenza di una gradevole terrazza e dispongono di un giardino per godere della massima tranquillità. Per quanto riguarda Ristorante e AperiThCaffè, nel corso del soggiorno non mancheranno serate a tema per gustare le pietanze tipiche del posto ma anche di matrice internazionale. Nel villaggio sono presenti tre bar: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e un altro in spiaggia per dare la possibilità di pranzare direttamente sotto l’ombrellone.

SIMERI VILLAGE DI TH RESORTS: SPIAGGIA, SPORT ED ESCURSIONI

Inutile sottolineare che il fiore all’occhiello del Simeri Village sia il mare cristallino che bagna una lunga distesa di sabbia distante soltanto 300 metri dal villaggio e raggiungibile attraverso un piacevole percorso pedonale. La spiaggia, riservata agli ospiti della struttura, dispone anche dei campi di beach volley e beach tennis. A proposito di sport, gli ospiti del Simeri Village potranno godere di piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo da padel, campo polivalente, campo da basket, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco programma di attività fitness e corsi individuali di vari sport. Diversi appuntamenti di soft gym e power gym, nonché acqua gym in mare. Prevista anche la possibilità di escursioni: caratteristica l’opzione rappresentata dalla passeggiata a cavallo attraverso i sentieri della Presila da coronare con pranzo a base di pietanze tipiche locali. Imperdibili anche le Grotte Rosa e il Ponte del Diavolo, tra cavità naturali, corsi d’acqua e siti archeologici di particolare interesse, così come una visita guidata a Le Castella.



